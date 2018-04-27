"Хорошо сработали". Ветеран ФСБ о предотвращении терактов в Москве

ФСБ сообщила о задержании четырех членов спящей ячейки ИГ*, которые готовили теракты в Москве. Ветеран ФСБ Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik отметил, что теракты предотвращены в преддверии ЧМ по футболу в России.

ФСБ задержала четырех членов спящей ячейки группировки "Исламское государство"*, которые готовили теракты в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Позже было опубликовано видео. На кадрах видно, что сотрудники спецслужб задержали подозреваемых в строительном магазине.

"Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории Московского региона", – сказано в релизе.

В ведомстве заявили, что координация экстремистов "велась из Сирии через мессенджер Telegram".

Федеральная служба безопасности провела в Новом Уренгое профилактическую спецоперацию. Задержаны двадцать человек, прошли семнадцать обысков. У них нашли материалы с пропагандой ИГ*. решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik отметил высокую эффективность работы российских спецслужб.

"Как мы ранее и предполагали, в случае разгрома ИГИЛ* будут активированы его ячейки на территории, в том числе, России. Это такая месть за поражение. И неудивительно, что в последние буквально дни в нескольких регионах были выявлены ячейки ИГИЛ*, готовившие теракты, в том числе в Москве. И следует еще раз отметить эффективную работу ФСБ, которая не позволяет провести теракты. И это особенно важно в преддверии Чемпионата мира по футболу. Мы знаем, что некоторым нашим "партнерам" выгодно раскачать ситуацию в нашей стране или, как минимум, испортить всем настроение – и болельщикам, и игрокам. Желание такое есть у ИГИЛ* и их покровителей. Так что неудивительно, что во многих городах, где должны пройти матчи, были выявлены ячейки ИГИЛ*. Наши спецслужбы хорошо сработали", – сказал Сергей Кривошеев.

В прошлом году силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам удалось совершить, рассказал ранее глава ФСБ Александр Бортников.

За первый квартал этого года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Силовики задержали 189 и уничтожили 15 бандитов и их пособников.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © ЦОС ФСБ России Спецоперация ФСБ против пособников ИГ* в Новом Уренгое. Оперативные кадры

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