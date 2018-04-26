Мнение: для россиян Сирия – это вызов их гордости

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об отношении граждан РФ к ситуации в Сирии. Данные исследования прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта.

Россияне отмечают ухудшение ситуации в Сирии после конфликта вокруг предполагаемой химической атаки в городе Дума, почти 40% поддерживают нынешнюю политику России в САР, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Существенно выросло число тех, кто считает, что обстановка в Сирии заметно ухудшается: если в феврале этого года так думали только 17%, то в апреле уже 43%. По оценкам четверти россиян (26%), ситуация нормализуется, 19% считают, что она не становится ни лучше, ни хуже", – говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Социологи отмечают, что "нынешнюю политику России в сирийском конфликте поддерживает 39% россиян", что на 5% больше, чем в ходе февральского опроса.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов полагает, что "интерес к событиям в Сирии обусловлен неравнодушием большинства россиян к судьбе этой страны, ставшей, по их мнению, ареной опосредованного давления на Россию". "В ситуации тотального прессинга со стороны Запада важно, считают россияне, стоять на своем, поддерживать официальные власти Сирии – несмотря на неоднозначные и труднопрогнозируемые последствия", – сказал он.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ.

"Так сложилось, что Сирия стала первым фактом активного участия России в мировой политике после распада СССР. Поэтому это такой как бы вызов и российской гордости, и отношению россиян к самим себе. Сирия способствовала изменению их самооценки и пониманию того, что в мире есть явления, связанные с нашей жизнью. К примеру, проблема терроризма, которая нам, к сожалению, знакома и с которой мы решили бороться "на дальних подступах"", – сказал Юрий Почта.

По его мнению, есть аналогия этой ситуации в отечественной истории.

"Это немного напоминает ситуацию 30-х годов (прошлого века), когда была гражданская война в Испании. Та война тоже очень многое изменила в восприятии советскими людьми самих себя, показала значимость интернационализма и двойственность политики западных держав, которые способствовали в конечном итоге становлению профашистского режима в Испании. Также Сирия для наших граждан – это и новое понимание роли нашей армии, и демонстрация боевых характеристик нашего оружия, моральных качеств наших солдат и офицеров. Также речь идет в целом о проблеме гуманизма и некоторых других несколько подзабытых принципах", – считает Юрий Почта.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14-15 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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