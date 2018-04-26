РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: для россиян Сирия – это вызов их гордости

15:0226.04.2018
(обновлено: 15:22 26.04.2018)
03250
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкУчастники митинга студентов университета Баас в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в СирииУчастники митинга студентов университета Баас в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса об отношении граждан РФ к ситуации в Сирии. Данные исследования прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта.

Россияне отмечают ухудшение ситуации в Сирии после конфликта вокруг предполагаемой химической атаки в городе Дума, почти 40% поддерживают нынешнюю политику России в САР, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Выход жителей из города Думы в Восточной Гуте
© РИА Новости / Борис Милованов
Эксперт: освобождение Восточной Гуты – это "очень большая победа"
"Существенно выросло число тех, кто считает, что обстановка в Сирии заметно ухудшается: если в феврале этого года так думали только 17%, то в апреле уже 43%. По оценкам четверти россиян (26%), ситуация нормализуется, 19% считают, что она не становится ни лучше, ни хуже", – говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Социологи отмечают, что "нынешнюю политику России в сирийском конфликте поддерживает 39% россиян", что на 5% больше, чем в ходе февральского опроса.  

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов полагает, что "интерес к событиям в Сирии обусловлен неравнодушием большинства россиян к судьбе этой страны, ставшей, по их мнению, ареной опосредованного давления на Россию". "В ситуации тотального прессинга со стороны Запада важно, считают россияне, стоять на своем, поддерживать официальные власти Сирии – несмотря на неоднозначные и труднопрогнозируемые последствия", – сказал он.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ.

"Так сложилось, что Сирия стала первым фактом активного участия России в мировой политике после распада СССР. Поэтому это такой как бы вызов и российской гордости, и отношению россиян к самим себе. Сирия способствовала изменению их самооценки и пониманию того, что в мире есть явления, связанные с нашей жизнью. К примеру, проблема терроризма, которая нам, к сожалению, знакома и с которой мы решили бороться "на дальних подступах"", – сказал Юрий Почта. 

По его мнению, есть аналогия этой ситуации в отечественной истории. 

"Это немного напоминает ситуацию 30-х годов (прошлого века), когда была гражданская война в Испании. Та война тоже очень многое изменила в восприятии советскими людьми самих себя, показала значимость интернационализма и двойственность политики западных держав, которые способствовали в конечном итоге становлению профашистского режима в Испании. Также Сирия для наших граждан – это и новое понимание роли нашей армии, и демонстрация боевых характеристик нашего оружия, моральных качеств наших солдат и офицеров. Также речь идет в целом о проблеме гуманизма и некоторых других несколько подзабытых принципах", – считает Юрий Почта.  

Авианосец ВМС США Harry Truman
© Фото : Ministry of defence
Политолог: США хотят капитуляции России в Сирии, но этого не будет
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. 

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14-15 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена