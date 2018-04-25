Мнение: попытка обойти вето России в ООН – странный шаг

Запад не сможет обойти в ООН право вето России, считают в Москве. Само по себе это желание связано больше всего с политическим пиаром, отметил в эфире радио Sputnik политолог Вячеслав Смирнов.

Страны Запада не смогут обойти в ООН право вето России, считает бывший замгенсека всемирной организации, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

Ранее СМИ сообщили, что страны Запада хотят передать химическое досье Сирии из СБ ООН в Генассамблею, чтобы обойти вето России. К такому механизму прибегали в 1950 году во время корейского кризиса, тогда была принята резолюция "Единство ради мира".

"Устав ООН так написан, что никогда вето обойти невозможно", – сказал Орджоникидзе в беседе с РИА Новости.

По его словам, чтобы передать какой-то вопрос из ведения СБ ООН, надо сначала доказать, что он находится в компетенции Генеральной Ассамблеи.

"Это вопрос очень сложный. Если они докажут, что это не компетенция СБ ООН, то тогда получится, а так – нет. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", – отметил Орджоникидзе.

В 2017 году Россия применила право вето во время голосования по продлению сроков работы механизма ООН-ОЗХО.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщения о желании стран Запада передать сирийское досье в Генассамблею ООН.

"Это очень странное решение. Но, в любом случае, им необходимо набрать две трети голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН, что само по себе достаточно сложно. И это во многом расколет Ассамблею. К тому же большого смысла в этом нет. Химическое досье Сирии – проблема по сути проходная. Я напомню, что до этого выносимые вопросы касались, допустим, войны в Корее и чуть ли не применения ядерного оружия. Поэтому сам по себе этот шаг – странный и больше связанный с пиаром", – считает Вячеслав Смирнов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш признал структурные проблемы Совета Безопасности. Он заявил, что организация больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. По его мнению, некоторые страны злоупотребляют правом вето. Генсек подчеркнул, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совбеза.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что альтернатив Совету Безопасности ООН не существует, а любые вопросы, связанные с изменением организации, должны решаться при участии всех ее постоянных членов.

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