Эксперт оценил возможность строительства "Северного потока-3"

В "Газпроме" рассказали о готовности построить "Северный поток-3". В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал ситуацию.

"Газпром" не исключает строительства "Северного потока-3", заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

В корпорации не раз говорили, что готовы поставить Европе столько газа, сколько будет необходимо.

"У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты – "Северный поток-3", например", – сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24"

Ранее сообщалось, что "Газпром" внимательно следит за ситуацией с сокращением добычи на крупнейшем месторождении газа в Европе – в Гронингене (Нидерланды) – на фоне общего снижения объемов в Евросоюзе.

В марте премьер-министр страны Марк Рютте доложил, что к 2022 году правительство планирует сократить добычу на этом месторождении до 12 млрд кубометров в год. А к 2030 году – полностью прекратить.

В эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказал мнение, что в этой ситуации реализация еще одного газотранспортного проекта вполне вероятна.

"Европейский спрос на газ, несмотря на политические установки последних лет, растет довольно интенсивно: за последние три года он вырос практически на 80 млрд кубометров. Для понимания: это полтора "Северных потока-2". Хорошо, что к тому времени уже был построен и введен в эксплуатацию "Северный поток", иначе у европейцев были бы большие проблемы с покрытием спроса на газ, острая конкуренция за поставки сжиженного газа с азиатскими, ближневосточными потребителями. И, конечно, о том уровне цен, который сейчас имеют европейцы, речи бы не шло даже близко. Поскольку тенденция к сокращению собственной добычи газа прослеживается и является долгосрочной, исходя из структуры запасов и уже принятых решений, как, например, в Нидерландах, где к 2030 году выводится из эксплуатации месторождение Гронинген, то это значит, что Европе потребуются новые объемы газа", – сказал Алексей Гривач.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% – более чем до 179,3 млрд кубометров, что стало историческим максимумом. В 2017 году был установлен новый рекорд – 194,4 млрд кубометров. В ближайшие два года экспорт газа в страны дальнего зарубежья преодолеет отметку в 200 млрд кубических метров, уверены в компании. Это связано с запланированным на следующий год началом поставок топлива в Китай ("Сила Сибири") и Европу ("Северный поток-2").

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!