Эксперт оценил возможность строительства "Северного потока-3"

"Газпром" не исключает строительства "Северного потока-3", заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.
В корпорации не раз говорили, что готовы поставить Европе столько газа, сколько будет необходимо."Россия 24".
Ранее сообщалось, что "Газпром" внимательно следит за ситуацией с сокращением добычи на крупнейшем месторождении газа в Европе – в Гронингене (Нидерланды) – на фоне общего снижения объемов в Евросоюзе.
В марте премьер-министр страны Марк Рютте доложил, что к 2022 году правительство планирует сократить добычу на этом месторождении до 12 млрд кубометров в год. А к 2030 году – полностью прекратить.
В эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказал мнение, что в этой ситуации реализация еще одного газотранспортного проекта вполне вероятна.
"Европейский спрос на газ, несмотря на политические установки последних лет, растет довольно интенсивно: за последние три года он вырос практически на 80 млрд кубометров. Для понимания: это полтора "Северных потока-2". Хорошо, что к тому времени уже был построен и введен в эксплуатацию "Северный поток", иначе у европейцев были бы большие проблемы с покрытием спроса на газ, острая конкуренция за поставки сжиженного газа с азиатскими, ближневосточными потребителями. И, конечно, о том уровне цен, который сейчас имеют европейцы, речи бы не шло даже близко. Поскольку тенденция к сокращению собственной добычи газа прослеживается и является долгосрочной, исходя из структуры запасов и уже принятых решений, как, например, в Нидерландах, где к 2030 году выводится из эксплуатации месторождение Гронинген, то это значит, что Европе потребуются новые объемы газа", – сказал Алексей Гривач.
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