Мнение: отношениям между Россией и США нужна не "химия", а "физика"

Посол США в России Джон Хантсман рассказал о желании президента США Дональда Трампа общаться с российским лидером Владимиром Путиным. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что президент США Дональд Трамп хочет лично взаимодействовать с главой России Владимиром Путиным и стабилизировать отношения между странами.

"Мой президент Трамп неоднократно говорил, что стремится к тому, чтобы между нашими странами были более эффективные отношения. Он хочет лично взаимодействовать с Путиным. Он говорил об этом каждый раз, когда с ним виделся и говорил по телефону, начиная с первого дня. Вы можете назвать это стремлением к разрядке, к более здоровым отношениям, но мой президент весьма искренен в этом желании. Чтобы отношения между нашими странами были предсказуемыми, стабильными, крепкими. И к этому же стремится президент Путин", – сказал посол журналистам во Владивостоке.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление посла США.

"Владимир Путин – это тот человек, который умеет построить отношения между людьми. Но хорошие отношения между президентами не всегда означают хорошие отношения между странами… Поэтому симпатия между двумя людьми может возникнуть – как их еще называют, некая "химия". Но если мы будем брать отношения между Россией и США, то им нужна не столько "химия", сколько "физика", то есть конкретные действия, которые были бы выгодны не только Соединенным Штатам, но и Российской Федерации. Сомнительно, что американцы пойдут на это, во всяком случае, в обозримом будущем", – считает Михаил Синельников-Оришак.

По его словам, всегда нужно рассчитывать на лучшее, но в то же время не стоит питать чрезмерных иллюзий.

"Джон Хантсман – это дипломат, то есть человек, который должен выдавать желаемое за действительное. То, о чем он говорит – это было бы, конечно, замечательно… Но надо быть реалистами и не испытывать чрезмерных иллюзий", – полагает Михаил Синельников-Оришак.

Посол впервые прибыл на Дальний Восток с визитом. Он осмотрел Владивосток, прокатился на фуникулере и сравнил город с его родной Калифорнией. Ожидается, что также дипломат посетит Сахалин.

Первый визит Хантсмана на Дальний Восток планировался на декабрь 2017 года, но был отменен из-за того, что, по данным посольства, местные власти не смогли найти возможность встретиться с дипломатом. Власти Сахалина и Приморья заявляли тогда, что не смогли встретиться из-за плотного графика, но готовы сделать это в удобное для обеих сторон время.