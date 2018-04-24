Мнение: отношениям между Россией и США нужна не "химия", а "физика"

Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что президент США Дональд Трамп хочет лично взаимодействовать с главой России Владимиром Путиным и стабилизировать отношения между странами.
Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление посла США.
"Владимир Путин – это тот человек, который умеет построить отношения между людьми. Но хорошие отношения между президентами не всегда означают хорошие отношения между странами… Поэтому симпатия между двумя людьми может возникнуть – как их еще называют, некая "химия". Но если мы будем брать отношения между Россией и США, то им нужна не столько "химия", сколько "физика", то есть конкретные действия, которые были бы выгодны не только Соединенным Штатам, но и Российской Федерации. Сомнительно, что американцы пойдут на это, во всяком случае, в обозримом будущем", – считает Михаил Синельников-Оришак.
По его словам, всегда нужно рассчитывать на лучшее, но в то же время не стоит питать чрезмерных иллюзий.
"Джон Хантсман – это дипломат, то есть человек, который должен выдавать желаемое за действительное. То, о чем он говорит – это было бы, конечно, замечательно… Но надо быть реалистами и не испытывать чрезмерных иллюзий", – полагает Михаил Синельников-Оришак.
Первый визит Хантсмана на Дальний Восток планировался на декабрь 2017 года, но был отменен из-за того, что, по данным посольства, местные власти не смогли найти возможность встретиться с дипломатом. Власти Сахалина и Приморья заявляли тогда, что не смогли встретиться из-за плотного графика, но готовы сделать это в удобное для обеих сторон время.