Эксперт: довольных тем, что происходит на Украине, в Европе не найти

Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Вадим Трухачев высказал мнение, что европейские страны не скрывают недовольства происходящими событиями на Украине.

Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел, сообщает "Укринформ".

Таким образом Будапешт выполняет обещание "давить" на Киев до тех пор, пока он не внесет изменения в принятый осенью закон об образовании, ограничивающий возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств. В Венгрии считают, что этот закон нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

В начале года глава МИД Венгрии Петр Сиярто заявил, что страна будет "отказывать Украине в поддержке ее стремления к интеграции, пока продолжается нарушение европейских и международных законов и стандартов". В конце марта он сообщил, что Будапешт намерен заблокировать участие украинского лидера Петра Порошенко в июльском саммите НАТО.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев высказал мнение, что европейские страны не скрывают недовольства происходящим на Украине.

"Разговоры об евроинтеграции Украины – это как та морковка, которая удаляется по мере приближения к ней. Одно из условий, если уж вопрос об этом вдруг зайдет, это урегулирование отношений с соседями. А с такими отношениями, как у Украины сложились с Венгрией или с Польшей, никакой Евросоюз ей не светит. Нынешняя венгерская власть получила на свои действия в отношении Украины огромный мандат доверия — за нее проголосовало подавляющее большинство закарпатских венгров, которые для этого в очереди стояли. Кроме того, обстановкой на Украине не довольны почти все. Польша, Венгрия, Румыния и Болгария – из-за вопроса о национальных меньшинствах. Но недовольство существует и в странах Западной Европы, поскольку деньги Украине выделяются, но они проваливаются, как в бездонную бочку. Довольных тем, что происходит на Украине, найти в Европе сейчас почти невозможно. Безусловно, ЕС поддерживает Украину только потому, что она, как считается, противостоит России. А во всем остальном никакого удовлетворения тем, что там происходит, нет нигде", — сказал Вадим Трухачев.



Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.



У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

