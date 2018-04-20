Политолог рассказал, как "пленки Онищенко" повлияют на репутацию Порошенко

Депутат Рады Александр Онищенко заявил, что готов предоставить украинским правоохранителям оригинал аудиозаписей с "компроматом" на президента Петра Порошенко. Политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik изложил свой сценарий дальнейшего развития событий.

Депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что готов предоставить для экспертизы Национальному антикоррупционному бюро Украины оригинал аудиозаписей с "компроматом" на Петра Порошенко. "Всячески открыт к сотрудничеству по щепетильной теме", – написал парламентарий в Facebook.

Накануне Онищенко в эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne обнародовал аудиозапись, где он якобы обсуждает с президентом вопрос о закрытии уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями.

По его словам, на записи слышно, как он договаривался с Порошенко о закрытии криминального дела против экс-главы ведомства, который предложил в обмен долю в газодобывающей компании.

Как рассказал Онищенко, запись сделали в 2016 году в администрации президента. Антикоррупционное бюро Украины заявило, что готово ее изучить.

В июне 2016 года в отношении Онищенко возбудили уголовное дело по статье о хищении госимущества в особо крупных размерах. По данным правоохранителей, служебные лица нескольких предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при его содействии получали госсредства, продавая газ внутренней добычи по заниженной цене. В результате, как утверждается, государство потеряло около 120,5 млн долларов.

Кроме того, депутата подозревают в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине. После возбуждения уголовного дела Онищенко покинул страну, его лишили депутатской неприкосновенности.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как обнародованные аудиозаписи скажутся на позициях президента Петра Порошенко.

"На репутации президента Порошенко, на его политических рейтингах и на его возможностях это не скажется никак – ничего это у него уже нет. В отношении этого человека никаких заблуждений – по поводу его порядочности, его способностях как управленца, а тем более политического лидера – ни у кого нет. Поэтому если подлинность записей Онищенко будет подтверждена, то тем самым будет подтверждено лишь то, что и так знали все. Единственная реальная угроза для г-на Порошенко – это возможное изменение отношения к нему со стороны его кураторов и фактических хозяев. То есть людей, которые находятся на улице Сикорского в Киеве – это адрес американского посольства на Украине. Вопрос только один: считают ли еще они его полезным инструментом – или они решат, что им пора искать нового человека на эту должность", – сказал Владимир Джаралла.

По его словам, киевские политики хорошо умеют нейтрализовать подобные инциденты.

"Будет заявлено, что все это неправда, начнут проводить экспертизы с разными результатами. Однако есть и по-настоящему серьезная угроза – не для украинских политиков, а для обычных людей. Нынешние киевские так называемые политики уже хорошо усвоили принцип выживания в современной Украине: чтобы погасить любой скандал, нужно создать большие проблемы – и мы понимаем, где именно. Поэтому мы рискуем получить очередное обострение ситуации в Донбассе и какую-то очередную провокацию против России. Тем самым внимание людей, как они считают, будет отвлечено, а они смогут спокойно продолжать и дальше делать то, что они делали до сих пор", – сказал Владимир Джаралла.

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