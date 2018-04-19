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Мнение: французы в Сирии совсем "облажались"

19:0319.04.2018
(обновлено: 19:04 19.04.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкФранцузские многоцелевые истребители Dassault RafaleФранцузские многоцелевые истребители Dassault Rafale
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов высказал мнение, что французские военачальники, заявляя об успехе операции в Сирии, не хотят терять лицо.

Французские ВВС и корабли при нанесении удара по Сирии смогли выпустить только 12 ракет из 16-ти, сообщает газета Point

"Из десяти ракет Scalp-EG, запуск которых был запланирован, улетели только девять. Была ли проблема в ракете или в самолете? Этого мы не знаем, сейчас идут технические проверки, которые должны определить причину", – приводит издание слова представителя французских ВВС.

Всего для операции в Сирии Франция задействовала пять истребителей Rafale, каждый их которых нес по две ракеты.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Также проблемы возникли при стрельбе крылатыми ракетами с многоцелевых фрегатов. Французское командование запланировало шесть выстрелов, но было произведено только три.

Руководители министерства обороны и Генштаба Франции неоднократно заявляли, что операция была успешной.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, 71 из которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. 

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что участие авиации Франции в ударах по Сирии не обнаружено, наблюдались только удары самолетов и кораблей США и Великобритании.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов высказал мнение, что французские военачальники заявляют об успехе операции в Сирии, чтобы не потерять лицо.

"После наполеоновских войн французская армия не выиграла ни одной войны, и сейчас проигрывает. Французская армия не является самой сильной в мире, и вооружение у них не самое лучшее. Поэтому немудрено, что французы так и не смогли нанести удар по Сирии. Последние десятилетия армия не воевала, а стояла в казармах, никаких широкомасштабных действий у нее не было. Этим и объясняется неуспех французской армии в Сирии. А французские генералы не желают терять лицо. Если заявить на весь мир, что французы не смогли нанести удар по более слабому противнику, то возникнет вопрос, зачем нужна такая армия, которая ничего не может. Поэтому, сохраняя лицо, они говорят, мол, все прошло успешно. Хотя российские военные наблюдатели говорят, что если англичане вместе с американцами смогли нанести несколько ударов, то французы совсем "облажались"", – сказал Олег Глазунов. 

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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