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Военный эксперт объяснил, зачем нужны России переданные Сирией ракеты США

14:4219.04.2018
(обновлено: 15:24 19.04.2018)
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© Фото : U.S. NavyЗапуск ракеты Томагавк из установки Mark 41Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41
© Фото : U.S. Navy
Две неразорвавшиеся крылатые ракеты США, запущенные по Сирии 14 апреля, переданы сирийскими военными их российским коллегам, сообщили СМИ. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik рассказал, зачем нужны полученные подобным образом вооружения.

СМИ со ссылкой на источник в сирийском Минобороны сообщили, что две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты, запущенные по Сирии в ходе удара 14 апреля, обнаружены сирийскими военными и переданы российским военным. Транспортировка американских ракет из Сирии в Россию состоялась 18 апреля.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Политолог: в США серьезно взвешивали силу удара по Сирии
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили более ста ракет.  

Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. При этом ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что полученная подобным образом военная техника всегда подробно изучается.  

"Локальные войны, в которых участвуют российские военные, естественно, используются в том числе и для того, чтобы собирать информацию о вооружении других участвующих сторон. Потом смотрят, что из их технологий можно либо использовать с пользой для себя, либо чтобы разработать средства противодействия. Переданные ракеты могут выявить какие-то новые технические решения, которые американцы используют в своих ракетах для преодоления систем ПВО, постановки ложных целей и помех. Соответственно, можно разрабатывать более эффективные меры противодействия этому типу оружия", – сказал Борис Рожин.    

Он отметил, что изучить переданные сирийцами ракеты будет для российских военных как минимум небесполезно.      

"Не говорится, какие именно ракеты были переданы, но, допустим, это были "Томагавки". Сама эта ракета, конечно, не новая, но она модернизируется, американцы что-то новое внедряют. Соответственно, посмотреть на нынешние технические особенности этой ракеты будет как минимум небесполезно для российских военных. В случае, если на них установлено действительно что-то ценное, это позволит учесть этот момент для разработки перспективных систем российских ПВО", – считает Борис Рожин. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем! 

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Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Svetodar Arhipov
Эти две на родине оставили письмо : "... мы не хотим умирать, мы ещё так молоды!!..." ))))
15:12
19.04.2018
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arik73rus
Америкосы круто обделались с этим ракетным ударом . Мало того что удар получился безпонтовый , да ещё пару ракет подарили. Воще лошары!
15:16
19.04.2018
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