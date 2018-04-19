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Военный политолог прокомментировал концепцию США о быстром глобальном ударе

11:5419.04.2018
082075
CC BY 2.0 / DOD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro / Fort Greely, AlaskaБаза противоракетной обороны в Форт-Грили, штат АляскаБаза противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска
CC BY 2.0 / DOD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro / Fort Greely, Alaska
В США опасаются реакции России на пролет ракет над ее территорией. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что пришло время Вашингтону изменить свои намерения.

США изучают возможные проблемы, связанные с концепцией мгновенного глобального удара. Исследовательский центр конгресса опубликовал соответствующий отчет, сообщает RT

В соответствии с разработанной системой, Вашингтон должен иметь возможность ударить по любой цели на планете в течение часа. При этом в центре опасаются, что в случае запуска обычных ракет по предполагаемому противнику Россия и Китай могут решить, что США применили ядерные ракеты, и ответить зеркально. 

Бомбы PBK-500U и ODAB-500 PMV на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в Жуковском
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
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В документе поясняется, что Соединенные Штаты "исторически планировали" запускать свои баллистические ракеты над Северным полюсом, и теоретически они могут пролететь и над Россией, и над Китаем, направляясь к цели. Чтобы снизить риск "недопонимания" между Россией и США, предлагается, например, заранее уведомлять Россию о намеченном запуске баллистических ракет с неядерной боеголовкой. Еще один вариант, который рассматривают в Вашингтоне, – создать специальную горячую линию для связи после запуска.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал разрабатываемую Вашингтоном систему.

"США собираются нанести удар по какой-то стране, о которой они не говорят, но ракеты должны пролететь почему-то через нашу территорию. Возникает вопрос: есть ли необходимость наносить такие удары? Наверное, целесообразнее сесть за стол переговоров, чем пытаться решить какие-то технические вопросы якобы о предупреждении. Это сигнал о том, что пришло время диаметрально противоположно изменить свои намерения и больше думать о безопасности, чем о технически хорошо проведенном быстром ракетном ударе по другой стране", – сказал Андрей Кошкин.

По его словам, тесные контакты между странами в сложившейся обстановке стали необходимостью.

"Сегодня геополитическая ситуация настолько обострилась, что практически все страны обеспокоены тем, как повысить степень безопасности на планете. И что бы ни говорили политики, какие бы меры для обострения ситуации ни принимали, военные стремятся к тому, чтобы не допустить случайности, которая бы привела к трагическим последствиям. Вот и ракетный удар по Сирии разрабатывался в трех вариантах – самый жесткий вариант удара по российским базам был отвергнут благодаря настойчивым действиям, прежде всего, военных. Так что военные лучше, чем политики осознают возможные трагические последствия в результате принятия необдуманного политического решения. И сегодня, конечно, желание более тесно контактировать – это острая необходимость", – считает Андрей Кошкин.

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