Политолог рассказал, почему Лондон не отвечает на вопросы по делу Скрипаля

Постпред РФ при ООН Василий Небензя беседует с постпредом Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018

Постпред РФ при ООН Василий Небензя беседует с постпредом Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что Запад не интересует правда по "делу Скрипаля". Лондон и его союзники навязывает Москве правила игры, считает политолог Константин Блохин. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Россия задала Великобритании 47 вопросов по "делу Скрипаля", но получила частичные ответы лишь на два из них и продолжит добиваться от Лондона запрошенных данных, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Британская сторона задала нам два вопроса. Мы задали британской стороне 47 вопросов, частичные ответы получены на два из них", — заявил дипломат.

"Нет ответов и на те вопросы, которые мы ставили на предыдущем заседании совета (безопасности ООН) 5 апреля по этому вопросу. У нас будут еще вопросы. Мы вам обещали, что мы с вас не слезем", — сказал постпред.

Он отметил, что Великобритания и ее союзники не заинтересованы в профессиональном разговоре по инциденту в Солсбери. "А профессиональные химики и эксперты чем дальше, тем больше подвергают сомнению официальную британскую версию", — сказал дипломат.

Как заявил Василий Небензя, Россия просит Британию пояснить, являются ли заявления властей о причастности РФ к отравлению в Солсбери давлением на следствие в стране.

"Просим британскую сторону внести ясность. Заявление Даунинг-стрит о якобы причастности России к инциденту в Солсбери – это попытка оказать политическое давление на следствие или окончательные выводы расследования Скотланд-ярда? Или это нормально в рамках британской правовой системы, когда правительство назначает виновных, а следственные органы затем подгоняют под это свое расследование?" — сказал Небензя.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин высказал мнение, что вопросы Москвы, скорее всего, останутся без ответа.

"Я думаю, ответов на все вопросы от Великобритании ждать не стоит. Мы их не получим, потому что Великобритания ведет даже не двойную, а тройную игру. Они особо не пытаются отвечать на наши вопросы, не пытаются найти какие-то доказательства связи России с "делом Скрипаля". Понятно, что они и не будут пытаться искать, доказывать. У них другая задача – работать над созданием враждебного образа России в западном информационном пространстве", — сказал Константин Блохин.

По его словам, Лондон пытается навязать Москве правила игры.

"Мы пытаемся доказать свою непричастность, объяснить западному сообществу, что это все сфальсифицировано. Но что бы мы ни объясняли, мы всегда будем "виноваты" — объяснения не нужны западному миру, который всегда враждебен России. Они навязывают нам правила игры, по которым мы должны действовать. Нужно прочертить "красные линии", чтобы Запад не нарушал их в отношениях с Москвой", — отметил Константин Блохин.

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