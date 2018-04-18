"Неладно что-то в датском королевстве". Эксперт оценил выводы ОЗХО по BZ

В образцах проб, взятых в британском Солсбери, вещество BZ не обнаружено, сообщил глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и руководитель команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, Марк-Майкл Блюм.
В субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва на условиях конфиденциальности получила доклад швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц. Министр отметил, что специалисты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО, и отобранных на месте инцидента в Солсбери образцов – в них обнаружен химикат BZ.
Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik проанализировал выводы ОЗХО.
"Если бы подтвердилось, что Скрипали были отравлены веществом BZ, которое стоит на вооружении США и Великобритании, то "русский след" растворился бы окончательно в этом веществе. Но, значит, такая вот у нас организация – очень хорошо управляемая, американцы неспроста взяли ее под контроль, что они видят только то, что им скажут, а остальное они делают вид, что не замечают. Это все очень печально и говорит о том, что что-то неладное творится в "датском королевстве". ОЗХО всегда была серьезной организацией, но с тех пор, как они получили Нобелевскую премию, что-то у них "сломалось". Я не думаю, что химическая лаборатория в Швейцарии дала недостоверную информацию. Это как раз очень похоже на правду. Потому что симптомы указывали на то, что они (Скрипали – ред.) были отравлены именно этим веществом", – сказал Игорь Никулин.
Он подчеркнул, что никаких доказательств причастности РФ к отравлению Скрипалей у Лондона нет и быть не может.
"Поэтому, я думаю, что ОЗХО просто всеми силами пытается поддержать британскую версию. Но реальных доказательств у них все равно нет, а все версии, которые выдвигают британцы, все более абсурдны. Если бы Скрипали были отравлены веществом А-234, они бы погибли мгновенно, а, как известно, все живы. Я вообще уверен, что никакой химической атаки в Солсбери не было, а был просто инцидент с отравлением двух российских граждан спецсредством, которое, я считаю, состоит на вооружении Америки и Великобритании", – заключил Игорь Никулин.
Россия категорически отрицает причастность к покушению на Скрипалей и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД РФ не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.
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