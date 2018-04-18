"Неладно что-то в датском королевстве". Эксперт оценил выводы ОЗХО по BZ

ОЗХО не обнаружила вещество BZ в пробах по "делу Скрипаля". Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что специалисты организации всеми силами пытаются поддержать британскую версию.

В образцах проб, взятых в британском Солсбери, вещество BZ не обнаружено, сообщил глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и руководитель команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, Марк-Майкл Блюм.

"Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, широко известное как 3Q, содержится в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами. Она не имеет ничего общего с образцами, собранными специалистами ОЗХО в Солсбери", – сообщил он, выступая на заседании исполнительного совета организации в среду.

В субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва на условиях конфиденциальности получила доклад швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц. Министр отметил, что специалисты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО, и отобранных на месте инцидента в Солсбери образцов – в них обнаружен химикат BZ.

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik проанализировал выводы ОЗХО.

"Если бы подтвердилось, что Скрипали были отравлены веществом BZ, которое стоит на вооружении США и Великобритании, то "русский след" растворился бы окончательно в этом веществе. Но, значит, такая вот у нас организация – очень хорошо управляемая, американцы неспроста взяли ее под контроль, что они видят только то, что им скажут, а остальное они делают вид, что не замечают. Это все очень печально и говорит о том, что что-то неладное творится в "датском королевстве". ОЗХО всегда была серьезной организацией, но с тех пор, как они получили Нобелевскую премию, что-то у них "сломалось". Я не думаю, что химическая лаборатория в Швейцарии дала недостоверную информацию. Это как раз очень похоже на правду. Потому что симптомы указывали на то, что они (Скрипали – ред.) были отравлены именно этим веществом", – сказал Игорь Никулин.

Он подчеркнул, что никаких доказательств причастности РФ к отравлению Скрипалей у Лондона нет и быть не может.

"Поэтому, я думаю, что ОЗХО просто всеми силами пытается поддержать британскую версию. Но реальных доказательств у них все равно нет, а все версии, которые выдвигают британцы, все более абсурдны. Если бы Скрипали были отравлены веществом А-234, они бы погибли мгновенно, а, как известно, все живы. Я вообще уверен, что никакой химической атаки в Солсбери не было, а был просто инцидент с отравлением двух российских граждан спецсредством, которое, я считаю, состоит на вооружении Америки и Великобритании", – заключил Игорь Никулин.

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом А-234, разработанным в рамках советской программы "Новичок", а к инциденту причастна Москва. При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Россия категорически отрицает причастность к покушению на Скрипалей и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД РФ не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

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