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Аналитик: Британия использует против RT "полицию правды"

16:3218.04.2018
(обновлено: 16:36 18.04.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОфис телеканала RTОфис телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Британский медиарегулятор Ofcom открыл ряд новых расследований в отношении телеканала RT, телеканал отверг претензии. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik усомнился в том, что традиция свободы слова в Британии еще существует.

Британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении телеканала RT. 

Отмечается, что претензии касаются "вопроса о должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала".

"После событий в Солсбери мы наблюдаем значительное увеличение на RT числа программ, которые мы считаем требующими расследования как потенциальные нарушения кодекса вещания Ofcom", – указано в заявлении.

Сотрудники в офисе телеканала RT в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Регулятор привел список программ, вызвавших у него вопросы. К ним относятся два выпуска программы Sputnik (от 17 марта и 7 апреля), два выпуска программы Crosstalk (от 13 и 16 апреля), два выпуска новостей (от 18 и 30 марта), а также программа Worlds Apart with Oksana Boyko от 1 апреля.

В заявлении отмечается, что до недавнего времени степень следования TV Novosti (держатель лицензии RT) лицензионному кодексу Ofcom "существенно не расходилась" с другими станциями.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян с иронией отреагировала на происходящее. "Разумеется, из-за дела Скрипалей… Сразу отвечаю: кота – не мы!", – написала она в Twitter. 

В пресс-службе телеканала тоже прокомментировали новые претензии: "Мы рады, что Ofcom признает, что RT следовал лицензионному кодексу медиарегулятора так же, как другие вещатели. Это позволяет поставить точку в отношении всех дискредитирующих политических заявлений и обвинений, звучащих в адрес нашего телеканала. Наш редакционный подход не претерпел никаких изменений после инцидента в Солсбери, и мы обсудим данный вопрос непосредственно с регулятором".

Политический аналитик Международной мониторинговой организации  CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию. 

"Британия гордится своими давними традициями свободы слова. И в этой связи такой политический процесс против RT заставляет усомниться, что эти традиции сохраняются. Потому что обвинять то или иное СМИ в том, что оно как-то "неправильно" подает материал, может только одна категория граждан – зрители. Если зрителям не нравятся те или иные сюжеты телеканала, они могут отказаться от просмотра – все, точка. Либо если у кого-то есть претензии в связи с тем, что, как ему кажется, то или иное СМИ его оклеветало, он может обратиться в суд со своими претензиями. Здесь же, получается, Британия пытается ввести "полицию правды", которая определяет, какой телеканал "правильно" освещает ту или иную ситуацию, а какой – "неправильно". Ситуация, конечно, абсурдная, но она показывает, что мы живем в специфическое время, когда демократия есть, но она не для всех. И если ваш телеканал придерживается точки зрения, отличной от господствующей, то у вас могут быть проблемы, в том числе правового характера",  – отметил Станислав Бышок.  

Экс-вице-президент Парламентской ассамблеи СБСЕ/ОБСЕ (1994-2000) Вилли Виммер
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В начале марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены  в британском городе Солсбери. В Британии утверждают, что к инциденту причастна Москва. Россия категорически отрицает участие в покушении и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД РФ не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей Лунин
А у нас когда-нибудь научатся смотреться в зеркало? Или так навсегда и останется: вокруг одни педерасты, и только я ДАртаньян?
И ведь хавает же пипл эту дерьмоинформацию...
16:57
18.04.2018
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