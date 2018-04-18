Ветеран СВР: из рук Лондона в "деле Скрипалей" выбит главный тезис

ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда по "делу Скрипаля". Ветеран Службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы специалистов Организации по запрещению химического оружия.

Ни Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), ни британская военная лаборатория в Портон-Дауне не установили страну происхождения яда, использованного в Солсбери, заявил представитель Соединенного Королевства в ОЗХО Петер Уилсон. Текст его выступления в штаб-квартире организации в Гааге оказался в распоряжении РИА Новости.

В какой лаборатории изготовили вещество, также неизвестно.

При этом, как утверждает Уилсон, все пробы свидетельствуют об использовании боевого отравляющего вещества типа "Новичок". Две уполномоченные ОЗХО лаборатории исследовали окружающую среду в Солсбери, другие две – биомедицинские пробы.

"Мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей", – добавил представитель Великобритании.

Ветеран Службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя Британии в ОЗХО.

"В определенной степени выбит главный тезис, который озвучивали власти Великобритании в лице ее премьер-министра – мол, Россия произвела (отравляющее вещество – ред.). И сейчас эти (западные – ред.) страны требуют, чтобы мы дали ответы на поставленные Британией вопросы. Хотя наоборот, поскольку Великобритания – инициатор всей этой "заварушки", то она и должна отвечать на вопросы, а они до сих пор не ответили ни на один. А в результате поставили в непростую ситуацию и руководство ОЗХО, которое должно объективно все расследовать и конкретно сказать – это так или не так. В целом, что касается невозможности определения страны происхождения, об этом говорили все эксперты в области химии, в том числе в области боевой, военной химии – отравляющие вещества производили множество стран, в первую очередь, те же США и Великобритания", – сказал Лев Корольков.

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", а к инциденту причастна Москва. При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Россия категорически отрицает причастность к покушению на Скрипалей и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД РФ не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

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