Политолог: "план Авакова" по Донбассу – попытка заработать очки у США

В Кремле прокомментировали "план Авакова" по возвращению Донбасса. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов назвал предложения главы украинского МВД политической игрой.

Упоминание Крыма в "плане Авакова" по возвращению Донбасса неуместно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Крым – это регион России. Судьба регионов России не обсуждается ни с какими государствами", – подчеркнул он.

Песков напомнил, что урегулировать проблемы Донбасса можно лишь путем выполнения Минских договоренностей, однако Киев их "полностью торпедирует и блокирует".

Накануне глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом пошаговый план взятия Донбасса и Крыма под контроль Киева.

По мнению Авакова, Киеву необходимо возвращать Донбасс поэтапно, нужна "тактика мелких шагов, которым аплодируют все". Он заявил, что "освобождение Донбасса" будет полицейской операцией с привлечением миротворцев. При этом Аваков подчеркнул, что силовики готовят план действий для любого сценария развития событий.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов назвал "план Авакова" политической игрой.

"Дело в том, что для представителей украинского политического истеблишмента крайне важно получать любые знаки одобрения от американцев. Учитывая, что Украина входит в предвыборный период, каждый из потенциальных участников будущей президентской гонки пытается получить максимальное количество очков, то есть поддержку своих инициатив со стороны американских советников, партнеров и руководства. В данном случае Аваков, который подписал меморандум о сотрудничестве с ФБР, а теперь рассказывает о своих планах различного рода, просто получает те самые репутационные очки, которые надеется конвертировать в политический успех. Участники финальной президентской гонки пока не очень очевидны, но совершенно точно – все нарабатывают репутацию для забега по этой длинной дистанции. По сути, рассуждать, выполнимы или нет "планы Авакова" по захвату Донбасса не стоит – это политическая игра", – сказал Александр Асафов.