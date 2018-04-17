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Эксперт: на прибрежных боевых кораблях США "только девушек катать"

16:2017.04.2018
(обновлено: 16:27 17.04.2018)
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© Flickr / Official U.S. Navy PageКорабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Архивное фотоКорабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Архивное фото
© Flickr / Official U.S. Navy Page
СМИ назвали американские корабли "Свобода" и "Независимость" "плавучей кучей мусора". В эфире радио Sputnik эксперт Александр Мозговой рассказал об особенностях кораблей, которые только называются боевыми.

Американские прибрежные боевые корабли "Свобода" и "Независимость" (Freedom и Independence) оказались "плавучими кучами мусора", пишет Task & Purpose.

Эсминец ВМС США Джон Маккейн после столкновения с торговым судном. 21 августа 2017
© AFP 2018 / Roslan Rahman
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"После того, как были потрачены 16 лет и миллиарды долларов, ВМС США, видимо, наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом", – говорится в статье.

Отмечается, что корветы совершенно не годятся для военных операций. В 2014 году США вынуждены были сократить заказ на них из-за неуверенности в их эффективности, а уже имеющиеся корабли LCS постоянно находятся на техническом обслуживании и доработках.

Как сообщили в Морском институте ВМС США, в 2018 году американские моряки не смогут оперативно развернуть ни один литоральный корабль.

В качестве очевидных недостатков LCS издание упоминает дефицит элементов боевой системы – в частности, системы радаров, ограниченные возможности защиты от противокорабельных ракет, а также отсутствие защитного механизма, позволяющего снизить ущерб в случае мощного удара.

Американский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017
© AP Photo / Robert F. Bukaty
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"Ни один из модификаций LCS не выдержит бой высокой интенсивности", – отмечается в статье.

Ранее в Пентагоне признали, что прибрежные боевые корабли ВМС США слабо показали себя в испытаниях против группы малых атакующих судов, обнаружив целый ряд неполадок – от проблем с генераторами и системами кондиционирования до сбоев в системе кибербезопасности.

В эфире радио Sputnik независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой рассказал об особенностях кораблей, которые, по его словам, только называются боевыми. 

"Литоральные корабли Freedom и Independence обладают великолепными скоростными и ходовыми качествами – на них хорошо девушек катать в ясную погоду, но как боевые корабли они использоваться не могут. Американцы это довольно быстро смекнули. Так, начальник военно-морскими операциями ВМС США адмирал Гринерт, правда, после того, как ушел в отставку, говорил, что никогда бы не послал в бой американских моряков на этих кораблях. Потому что собственное вооружение у них очень слабое: это одна 50-миллиметровая автоматическая пушка для поражения вертолетов и других низколетящих целей. И все! Потом добавили еще две 30-миллиметровые пушки и стали размещать противокатерные ракеты, кстати, очень дорогие – дороже, чем тот катер, который они должны уничтожить", – сказал Александр Мозговой. 

По его словам, американцы хотели бы строительство этих кораблей прекратить или найти им иное применение, но и это им не удается.

"Хотят в обозримом будущем строительство этих кораблей прекратить. Но самое интересное, что быстро они этого сделать не могут, поскольку на строительстве этих кораблей завязаны очень крупные игроки, и они продолжают их строить с упорством маньяков. Поэтому стараются их приспособить к какой-нибудь полезной военно-морской деятельности. Например, часть хотят использовать как тральщики. Правда, еще надо довести до ума противоминный модуль. Есть один модуль, который якобы принят на вооружение – вертолетный, он должен обнаруживать мины с помощью лазерного прибора. Но дело в том, что его можно использовать только на небольшой глубине и при очень хорошей погоде. Но, как известно, боевые действия не подстраиваются под хорошую погоду. Поэтому перспективы этих кораблей вообще непонятны", – отметил эксперт.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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christyanka hrist
Присвоили фантики налогоплательщиков?Снова будут требовать несколько кг на новейшее вооружение...Может подарить им до кучи то,что ржавеет в Крыму?
16:50
17.04.2018
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