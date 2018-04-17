РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт рассказал о роли арабского спецназа в планах США в Сирии

13:3017.04.2018
(обновлено: 13:32 17.04.2018)
04152
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy, FileВоенные Саудовской АравииВоенные Саудовской Аравии
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy, File
Белый дом планирует заменить американских военных в Сирии на военнослужащих из арабских стран, сообщают СМИ. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Борис Долгов.

Администрация Дональда Трампа планирует заменить американский военный контингент в Сирии на военнослужащих из арабских стран, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. 

По данным источников издания, советник по национальной безопасности США Джон Болтон недавно звонил исполняющему обязанности главы Службы общей разведки Египта генералу Аббасу Камелю, чтобы узнать, захочет ли Каир оказать содействие в реализации плана.

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
"Игра на грани фола". Политолог о стратегии США в Сирии
Газета отмечает, что Белый дом обращался к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с просьбой выделить миллиарды долларов на восстановление северной части Сирии. По данным чиновников, руководство страны также хочет, чтобы арабские страны направили в регион военных.

Как отмечает издание, цель инициативы – избежать возникновения "вакуума в области безопасности" в Сирии, который может позволить боевикам "Исламского государства"* вернуться в регион. 

Накануне Белый дом заявил, что США намерены как можно скорее покинуть Сирию. При этом постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли отмечала, что американские войска уйдут только после того, как выполнят все поставленные задачи. Среди них – победа над "Исламским государством"*, получение гарантий того, что химическое оружие не несет рисков для США, и отслеживание действий Ирана.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.             

"США и ранее пытались создать в регионе некую арабскую проамериканскую коалицию – в прессе она даже заранее получила название "арабское НАТО". Но пока это как-то не очень удавалось. Сейчас мы видим очередную попытку организовать что-то подобное. Цель – реализация задач, которые США ставят перед собой в Сирии. Это устранение неугодного Вашингтону правительства (президента САР) Башара Асада и возможное расчленение Сирии. Американцы пытаются привлечь для этого, прежде всего, такие страны как Саудовская Аравия, Иордания, Катар и, возможно, другие арабские государства Персидского залива. Египет американцы пытались привлечь, но пока это не получается", – отметил Борис Долгов. 

По его мнению, Вашингтону в любом случае не удастся убедить арабские страны отправить значительные по размеру воинские контингенты в Сирию.  

"Непосредственное участие вооруженных сил арабских стран (в боевых действиях на территории Сирии) вряд ли возможно, поскольку по меркам арабского мира это будет прямое вторжение. А вот участие спецназа этих стран – это уже вероятнее. Кстати, некоторые официально неподтвержденные сообщения на эту тему уже были. Арабский спецназ, если он будет направлен, тоже может сыграть определенную роль в достижении целей США в Сирии и в закреплении контроля над теми территориями, на которых уже присутствуют американцы и вооруженные формирования, действующие в этой страны под их эгидой", – сказал Борис Долгов. 

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена