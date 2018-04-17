Эксперт рассказал о роли арабского спецназа в планах США в Сирии

Белый дом планирует заменить американских военных в Сирии на военнослужащих из арабских стран, сообщают СМИ. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Борис Долгов.

Администрация Дональда Трампа планирует заменить американский военный контингент в Сирии на военнослужащих из арабских стран, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников издания, советник по национальной безопасности США Джон Болтон недавно звонил исполняющему обязанности главы Службы общей разведки Египта генералу Аббасу Камелю, чтобы узнать, захочет ли Каир оказать содействие в реализации плана.

Газета отмечает, что Белый дом обращался к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с просьбой выделить миллиарды долларов на восстановление северной части Сирии. По данным чиновников, руководство страны также хочет, чтобы арабские страны направили в регион военных.

Как отмечает издание, цель инициативы – избежать возникновения "вакуума в области безопасности" в Сирии, который может позволить боевикам "Исламского государства"* вернуться в регион.

Накануне Белый дом заявил, что США намерены как можно скорее покинуть Сирию. При этом постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли отмечала, что американские войска уйдут только после того, как выполнят все поставленные задачи. Среди них – победа над "Исламским государством"*, получение гарантий того, что химическое оружие не несет рисков для США, и отслеживание действий Ирана.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"США и ранее пытались создать в регионе некую арабскую проамериканскую коалицию – в прессе она даже заранее получила название "арабское НАТО". Но пока это как-то не очень удавалось. Сейчас мы видим очередную попытку организовать что-то подобное. Цель – реализация задач, которые США ставят перед собой в Сирии. Это устранение неугодного Вашингтону правительства (президента САР) Башара Асада и возможное расчленение Сирии. Американцы пытаются привлечь для этого, прежде всего, такие страны как Саудовская Аравия, Иордания, Катар и, возможно, другие арабские государства Персидского залива. Египет американцы пытались привлечь, но пока это не получается", – отметил Борис Долгов.

По его мнению, Вашингтону в любом случае не удастся убедить арабские страны отправить значительные по размеру воинские контингенты в Сирию.

"Непосредственное участие вооруженных сил арабских стран (в боевых действиях на территории Сирии) вряд ли возможно, поскольку по меркам арабского мира это будет прямое вторжение. А вот участие спецназа этих стран – это уже вероятнее. Кстати, некоторые официально неподтвержденные сообщения на эту тему уже были. Арабский спецназ, если он будет направлен, тоже может сыграть определенную роль в достижении целей США в Сирии и в закреплении контроля над теми территориями, на которых уже присутствуют американцы и вооруженные формирования, действующие в этой страны под их эгидой", – сказал Борис Долгов.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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