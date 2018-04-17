"Люди требуют мира". Украинский политик о ситуации вокруг Донбасса

В Верховной раде заявили о нежелании Украины прекращать конфликт в Донбассе. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник объяснил, почему властям выгодна эта война.

Украина не заинтересована в прекращении конфликта в Донбассе, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина 112".

По словам парламентария, украинские власти не выполняют Минские соглашения, поскольку прекращение войны их не волнует. В частности, депутат указывает на невыполнение Киевом трех пунктов договоренностей.

"Минские (соглашения – ред.) не выполняются до сегодняшнего дня… Власть не предложила ни закон об амнистии, ни закон о выборах (в Донбассе – ред.), ни изменения в конституцию на сегодняшний день. Она не заинтересована в прекращении этого конфликта", – отметил Мураев.

Однако, подчеркнул депутат, разговоры об урегулировании в Донбассе "продолжатся в предвыборной риторике избирательной кампании любой партии".

Парламентарий также добавил, что внефракционные и "именующие себя оппозиционными" депутаты Рады все же предлагают законопроекты для выполнения Минских соглашений.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник прокомментировал эти заявления.

"Во-первых, власти Украины выполняют чужой сценарий – из Вашингтона – чтобы втягивать Россию в этот конфликт. Во-вторых, они реально сегодня зарабатывают на этом конфликте. Как говорится, кому война, а кому мать родна. Они "пилят" бюджет. Реально в стране введена цензура, нет свободы слова: что не так – не патриот. Для Порошенко этот гражданский конфликт – единственный вариант как-то удержаться у власти. Поэтому в комплексе, безусловно, им эта война выгодна. А для Украины и украинцев – нет. Ведь, по социологическим данным, на первое место украинцы ставят вопрос не об уровне жизни, не о тарифах, а о прекращении войны. Потому что понимают: когда в стране война, никаких пенсий, социальных выплат, рабочих мест не будет. Люди требуют мира, а этого можно достичь только путем прямых переговоров – когда придет новая власть, которая будет способна приехать в Донбасс и вести прямые переговоры с соотечественниками, искать компромисс, пойти на радикальные реформы, на федерализацию", – сказал Владимир Олейник.

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