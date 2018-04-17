Политолог: о "дипломатической игре" США говорить не приходится

США не смогли "поддерживать дипломатическую игру" с Россией, заявили в МИД РФ. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Вашингтон ставит перед собой иные цели.

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему США прибегают к "бесконечным запугиваниям и санкциям" в адрес России. Своими мыслями дипломат поделилась в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению Захаровой, Вашингтон не сумел "поддерживать дипломатическую игру" с Россией, в связи с чем перешел к реализации другого плана.

"К сожалению, не найдя возможности, видимо, поддерживать с нами дипломатическую игру и в общем-то провалив свою дипломатическую игру в том же самом регионе Ближний Восток и север Африки, США, видимо, перешли к "плану Б": бесконечным запугиваниям, санкциям", — заявила дипломат.

Захарова назвала подобное поведение американской стороны частью "большой стратегии".

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк поделился мнением о стратегических целях США.

"Абсолютно очевидно, что стратегическая цель США – попытаться остановить расширение влияния нашего государства в глобальной политике. Мы видим, как США теряют статус глобального гегемона, и мир на наших глазах из однополярного становится полицентричным. Россия, благодаря своим действиям, в том числе, направленным на отстаивание наших национальных интересов, находится в авангарде этих процессов. США теряют способность вмешиваться в различные процессы в разных регионах, поэтому им необходимо препятствовать процессам разрушения однополярной модели мироустройства. И в данном случае США, как мы видим, делают все, чтобы мир развивался нестабильно, и многие регионы находились в хаосе. В этом контексте ни о какой дипломатии говорить не приходится, если изначально стратегическая цель США заключается в том, чтобы создавать различные очаги нестабильности и пытаться управлять хаотическими процессами", — сказал Никита Данюк.

По его мнению, в ближайшее время подходы Вашингтона в отношении России не изменятся.

"Пока российский вопрос и тема России являются очень удобным инструментом оказания давления внутри США, ни о каком конструктивном подходе в двусторонних отношениях речи быть не может. Тот информационный фон, который был создан в Америке, напоминает период маккартизма, когда любое нейтральное упоминание нашей страны воспринимается как предательство национальных интересов. Поэтому будут страдать и политическая коммуникация, и дипломатические связи – это, к сожалению, характеризует состояние и уровень той политической элиты, которая сейчас у власти в США", — сказал Никита Данюк.



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