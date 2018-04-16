Роспатент: Число заявок из-за санкций уменьшилось не критично

В современном мире распространение цифровых форматов, любой научно-технической информации запретить невозможно. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлев. В Москве сейчас проходит международная конференция "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии", на которой обсуждается в том числе и развитие новых информационных технологий. По словам главы Роспатента, США по-прежнему сохраняют лидерство в этой сфере, но число заявок в России почти не снизилось.
"Интенсивность обмена данными снижается из-за санкций, технологии распространяются медленнее. Но это не тренд развития мировой экономики, это противоречит принципам глобализированной свободной цифровой экономики. Можно запретить что угодно, но распространение цифровых форматов, любой научно-технической информации запретить нельзя. Число заявок из-за санкций уменьшилось не критично. Наша система – международная. Технологии должны быть общемировыми", – считает Григорий Ивлев.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным агентством конференции.
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