Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлев на пресс-конференции Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологиив ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 апреля 2018

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлев на пресс-конференции Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологиив ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 апреля 2018

Антироссийские санкции незначительно повлияли на число заявок в Роспатент, сообщил в интервью радио Sputnik глава ведомства Григорий Ивлев. Беседа состоялась в рамках конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".

В современном мире распространение цифровых форматов, любой научно-технической информации запретить невозможно. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлев. В Москве сейчас проходит международная конференция "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии", на которой обсуждается в том числе и развитие новых информационных технологий. По словам главы Роспатента, США по-прежнему сохраняют лидерство в этой сфере, но число заявок в России почти не снизилось.

"Интенсивность обмена данными снижается из-за санкций, технологии распространяются медленнее. Но это не тренд развития мировой экономики, это противоречит принципам глобализированной свободной цифровой экономики. Можно запретить что угодно, но распространение цифровых форматов, любой научно-технической информации запретить нельзя. Число заявок из-за санкций уменьшилось не критично. Наша система – международная. Технологии должны быть общемировыми", – считает Григорий Ивлев.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным агентством конференции.

Роспатент: Число заявок из-за санкций уменьшилось не критично Your browser does not support HTML5 audio

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.