Мнение: атака на российские компьютерные сети будет дорого стоить Британии

Британия готова атаковать российские компьютерные сети, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования Александр Гусев высказал мнение, что Запад пытается втянуть Россию в затяжной конфликт.

Британские спецслужбы готовы атаковать российские компьютерные сети в ответ на возможные "агрессивные" действия Москвы в киберпространстве, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники в органах безопасности страны.

В разработке ответных мер принимают участие ведомство по киберразведке – Центр правительственной связи – и министерство обороны.

"Киберэксперты уже "заняли позиции" в компьютерных сетях в России", – пишет издание.

По данным газеты, Лондон ожидает кибератаки на ключевые объекты инфраструктуры страны, в частности на учреждения системы здравоохранения.

Кроме того, по словам источников, британская разведка полагает, что Россия может распространить в Сети "компромат" на членов британского кабинета министров, парламентариев и других высокопоставленных лиц. Предупреждение разведслужб получила лично премьер-министр Тереза Мэй.

"Мы знаем, что у России в сценарии – материалы компрометирующего характера, мы готовы к этому. Нам известно, что у них есть возможности внедряться в таких масштабах", – заявил собеседник Sunday Times.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил, что фактически Британия объявила информационную войну России.

"Наши разногласия с Западом носят цивилизационный, ценностный оттенок. И раскол достаточно серьезный, я бы не побоялся назвать его тектоническим. На наши крупнейшие СМИ, такие как Sputnik, RT и другие, будет оказываться серьезное давление. Кроме того, серверы крупных компаний, в том числе торгующих со странами ЕС, сейчас будут испытывать серьезное влияние со стороны хакеров, которых будут подталкивать к этому иностранные спецслужбы, пустившие щупальца почти во всех странах мира", – сказал Александр Гусев.

По его словам, Москва способна ответить на действия Лондона.

"На каждое действие есть противодействие. Этого никому забывать нельзя, в том числе и британцам. Любые действия их хакеров или офицеров MI6 будут пресекаться нашими структурами. У нас есть серьезные основания и средства для противодействия. Пока мы находимся в состоянии холодного мира. Попытки втянуть нас в холодную войну обречены на провал. Россия делает все, чтобы нас не втянули в этот затяжной конфликт, а, во-вторых, Россия сделает все, чтобы обезопасить свои границы и наших партнеров. Я полагаю, что этот весенний кризис пройдет. Они уже получили в Сирии. Поэтому надо подумать, нужно ли атаковать наши серверы. Несмотря на то, что они объявили нам информационную войну, это будет для них очень дорого стоить", – отметил Александр Гусев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!