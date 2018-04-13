Военный эксперт прокомментировал испытание в Китае новой ракеты

Китай испытал ракету – аналог российского "Кинжала", пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец отметил, что китайцев можно только поздравить с разработкой нового вооружения.

Ракетные войска Народно-освободительной армии КНР в условиях секретности провели серию летных испытаний аэробаллистической ракеты, аналога российского "Кинжала", пишет издание The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.

Как пишет издание, первые тесты баллистической ракеты воздушного базирования, которую американские разведчики назвали CH-AS-X-13, состоялись в конце 2016 года, последние – в начале 2018-го. В ходе двух последних тестирований ракета запускалась с лицензионной копии советского реактивного бомбардировщика Ту-16 (H6X1/H-6N), обладающего возможностью дозаправки в воздухе.

Поскольку данный самолет, по оценкам специалистов, имеет боевой радиус около шести тысяч километров, то существует вероятность, что CH-AS-X-13, представляющая собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с дальностью полета до трех тысяч километров, способна достичь США.

По словам источника The Diplomat, в Вашингтоне считают, что новая китайская ракета будет готова к развертыванию к 2025 году.

Издание отмечает, что в настоящее время, кроме Китая, аэробаллистическими ракетами располагает Россия, у которой имеется "Кинжал".

Гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что Китай можно только поздравить с разработкой нового вооружения.

"Передовое оружие зачастую развивается "ноздря в ноздрю" – как, например, мы идем в разработке гиперзвукового оружия с Соединенными Штатами. Таким же образом за нами следует Китай. Здесь я должен сделать комплимент китайским товарищам, их не зря в шутку называют "великим пылесосом". И я не исключаю, что на каком-то этапе, возможно, какие-то идеи были ими переняты. То, о чем сообщают американцы, для нас не является открытием. Китайцы уже давно занимались этим видом оружия. Более того, еще в 2007 году КНР успешно сбила свой вышедший из строя спутник баллистической ракетой, чем повергла в шок американцев. В данном случае я рассматриваю этот реальный успех китайцев как следствие их очень большого внимания к новейшим технологиям, новейшим видам вооружений. И, возможно, как следствие наших союзнических отношений в военно-технической области. Поэтому их можно только поздравить с этим успехом", – сказал Виктор Баранец.