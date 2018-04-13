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Адвокат: для разблокировки Telegram понадобится не только добрая воля

12:5713.04.2018
(обновлено: 13:46 13.04.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефонаМессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Суд постановил заблокировать мессенджер Telegram в России. Адвокат Янис Юкша в эфире радио Sputnik прокомментировал данное решение, отметив, что у мессенджера еще есть возможность вернуться в РФ.

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Роскомнадзору разрешили привести эту меру в исполнение немедленно. 

Telegram разблокируют только в том случае, если он предоставит ключи шифрования ФСБ.

Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием". Они планируют обжаловать приговор.

Само заседание прошло стремительно. Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату. За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram 6 апреля. Ведомство просило немедленно привести эту меру в исполнение, если выиграет дело.

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Защита компании утверждала, что требования ФСБ о предоставлении ключей шифрования невыполнимы по техническим причинам – из-за архитектуры мессенджера. Адвокаты также настаивали на переносе заседания из-за "процессуальных нарушений" со стороны судьи. По их словам, компании не дали ознакомиться с иском Роскомнадзора, лишив возможности представить возражения на него и свои доказательства. Суд ходатайство отклонил.

Сам Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как мессенджер выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

Telegram уже был на грани блокировки в конце июня прошлого года из-за отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации, однако тогда этого не произошло. После публичной дискуссии он все же дал регистрационные данные компании.

В эфире радио Sputnik адвокат Янис Юкша прокомментировал решение суда в отношении мессенджера. 

"Этот мессенджер проявил себя как достаточно одиозная платформа. Потому что не оружие наказывается, а наказываются те, кто из него стреляет. Так вот, это оружие в виде Telegram используется недолжными людьми для совершения недолжных действий. Существуют правила, по которым должны действовать все. После удовлетворения требований они допускаются к публичному использованию на территории Российской Федерации, в зоне "ru". И если собственники или те, кто управляет этими аккаунтами, отказываются выполнить требования, то суд принимает решение, исходя из соответствующих требований. В данном случае это было решение о блокировке. Поэтому я не вижу никаких перегибов", – сказал Янис Юкша.

При этом он отметил, что для разблокировки Telegram необходимо будет лишь выполнить законные требования. 

"Я думаю, вся задача состоит в том, чтобы выполнить требования соответствующих надзорных органов. И после этого, я уверен, устранив имеющиеся несоответствия в законном русле, любой подобный мессенджер может быть допущен к использованию со стороны российских граждан на территории Российской Федерации. Здесь никаких проблем нет. То есть нужно проявить не только какую-то добрую волю, но и просто выполнить требования закона", – заключил адвокат.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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