Аналитик о докладе ОЗХО по "делу Скрипаля": каждый остался при своем

ОЗХО обнародовала итоги расследования по "делу Скрипаля". Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik назвал выводы экспертов Организации по запрещению химического оружия вполне ожидаемыми.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили беспримесным химическим веществом, говорится в итоговом докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В документе отмечается, что выводы о типе агента сделаны на основе сведений о состоянии пострадавших, анализов крови, а также образцов, взятых экспертами ОЗХО на месте происшествия.

Специалисты подчеркивают, что в соединении, использованном при покушении, практически полностью отсутствуют примеси.

Результаты работы группы ОЗХО "подтверждают заключения британской стороны о типе токсина, который применили в Солсбери и от которого серьезно пострадали три человека", говорится в заявлении.

В то же время в организации отказались обнародовать конкретное наименование химагента. В докладе сказано, что информация о названии и составе вещества доступна только членам секретариата ОЗХО.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik назвал выводы экспертов ОЗХО вполне ожидаемыми.

"Трудно было предположить, что ОЗХО скажет, что на самом деле Британия все говорит неверно и вообще премьеру Терезе Мэй нужно извиниться, как и министру иностранных дел Борису Джонсону. Одно дело – выявление вещества, так называемого "Новичка" (так на Западе называют нервно-паралитическое вещество A-234, в СССР проекта с таким названием не существовало – ред.). Другое дело, что у веществ, которые производятся в разных точках мира, нет паспортов и гражданства. Поэтому говорить, что некое вещество, которое могло быть произведено во многих точках мира, идет именно из России – это скорее политический жест, чем реальное рассмотрение фактов и выводов на их основе", – сказал Станислав Бышок.

По его мнению, в любом случае в данном вопросе каждый останется при своем мнении.

"Принципиально мнение ОЗХО никак не будет влиять на расстановку сил и на риторику. Те, кто изначально был уверен в "злобных намерениях" России – якобы сеять хаос или покарать своего перебежчика – будут при своей точке зрения. Те же, кто изначально скептически относился к этой идее, будут говорить, что наверняка данные ОЗХО политизированы, поэтому мы останемся на своей позиции – что России была крайне невыгодна такая провокация", – заключил аналитик.

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. Лондон заявил, что их отравили веществом, разработанным в России. При этом специалисты британской химлаборатории в Портон-Дауне не смогли определить место изготовления токсина.

Россия категорически отрицает свою причастность к инциденту и называет обвинения со стороны Британии бездоказательной провокацией. МИД РФ не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

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