"Серая зона". Аналитик рассказал о последствиях выхода Украины из СНГ

Президент Петр Порошенко поручил кабмину начать процедуру выхода Украины из СНГ. В эфире радио Sputnik политический аналитик Владислав Гулевич высказал мнение о последствиях подобного шага для страны.

Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ. Об этом он заявил на 11-м Киевском форуме по безопасности.

Порошенко предложил "окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске". Кроме того, президент поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, "на предмет соответствия национальным интересам".

Также Порошенко пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Как заявил Порошенко, этот договор несовместим с национальными интересами Украины и реализацией ее "права на самооборону".

По словам украинского лидера, останутся в силе пункты документа, в которых отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

В эфире радио Sputnik политический аналитик, публицист Владислав Гулевич высказал мнение о последствиях подобного шага для Украины.

"Режим Порошенко окончательно ориентирован на Запад. Правящая верхушка понимает, что после того, что совершено на Украине – это и силовой захват власти Евромайданом, не совсем легитимный приход к власти самого Порошенко, и те преступления против мирного населения, которые совершены на Донбассе, единственное место, где они могут уцелеть и избежать суда – это опекающий их Запад. Поэтому, конечно же, Киев прилагает усилия, чтобы разорвать отношения с СНГ и повернуться на Запад. Однако это будет иметь печальные последствия для украинской государственности и, прежде всего, для украинской экономики. Возможно, правящей верхушке это принесет дивиденды, но не населению Украины. Думаю, Украину в дальнейшем будет ждать нарастание центробежных тенденций, стагнация экономики. Украина просто превратится в серую зону", – сказал Владислав Гулевич.

В Содружество Независимых Государств входят 11 стран – все постсоветские республики, кроме Грузии и трех прибалтийских стран, вступивших в ЕС.

Киев в феврале 2014 года отказался от дальнейшего председательства в СНГ. В марте 2014 года в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Украина намерена отказаться и от участия в СНГ, но с тех пор страна не подавала официальной заявки.

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