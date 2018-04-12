Мнение: заявление Помпео – проверка России на прочность

В ЦРУ заявили о завершении мягкой политики в отношении России. Политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik отметил, что такие заявления – часть информационного давления на РФ.

Время мягкой политики США в отношении России прошло, заявил директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео.

"Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог", – говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом.

В числе мер в отношении России Помпео назвал санкции, высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии".

"Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления", – говорится в показаниях Помпео.

"Однако действия нынешней администрации ясно дают понять, что стратегия национальной безопасности президента (Дональда) Трампа по праву назвала Россию угрозой нашей стране. Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться", – добавил Помпео.

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления кандидата на пост госсекретаря.

"Администрация Трампа радикализируется. Это ультраправые ястребы, которые не стесняются своих воззрений. Сейчас заявление Помпео говорит о том, что якобы все, что было до этого в отношении России – это "цветочки", а вот сейчас США всерьез начинают заниматься с Россией, увязывают с этим последние свои инициативы. Мол, мы даже всерьез не занимались Россией, она нам не нужна была, а вот сейчас как раз начинается наша реальная политика в отношении России. Это отчасти информационно-психологическая война. Мы видим, как разгорается холодная война 2.0. На нас давят, как на Северную Корею. Нас проверяют на прочность, нас испытывают, пытаются расшатать изнутри, чтобы сделать ставку на алармистские настроения. Они не понимают, что наш народ в ответ проявит стойкость и мужество", – сказал Константин Блохин.

США в конце прошлой недели ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников.

Очередная эскалация напряженности между Россией и США произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума в Восточной Гуте. Западные страны обвинили официальный Дамаск в том, что сирийские военные якобы применили бомбу с хлором. Москва эту информацию опровергла.

В среду президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter посоветовал России приготовиться к ракетному удару по Сирии. Спустя некоторое время он опубликовал очередной пост в Twitter, в котором констатировал, что отношения Вашингтона и Москвы сейчас даже хуже, чем во времена холодной войны.

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