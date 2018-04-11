"Украина катится в пропасть". Политолог о ситуации в КБ "Южное"

Коллектив украинского конструкторского бюро "Южное" запустил к 64-летию предприятия альтернативный сайт бюро, на котором описывается его тяжелое положение, сообщает украинское издание "Вести".
Сотрудники обвиняют руководителя бюро Александра Дегтярева в личном обогащении, провале всех значимых проектов и нанесении многомиллионных убытков бюджету государства.
На сайте также говорится о продаже "сырых" ракетных технологий Индии, попытке продажи советских технологий полета на Луну Китаю и об отказе Бразилии от совместного с Украиной строительства ракеты-носителя "Циклон-4".
Создатели сайта от имени трудового коллектива призывают к отставке Дегтярева и привлечению его к ответственности.
В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева высказала мнение, что в сложившейся ситуации у коллектива КБ "Южное" есть единственный выход.
"То, что мы наблюдаем на Украине, называется деиндустриализация. То есть они сейчас переживают то, что Россия пережила в 90-х годах, но в гораздо худшей форме и в гораздо худшей ситуации. Потому что в 90-х все-таки еще была сильна советская инерция, а здесь столько лет все это разваливалось и сейчас перешло в более острую, более страшную фазу. На мой взгляд, этот процесс совершенно необратимый. Украина катится в пропасть. И, думаю, единственный выход у КБ "Южное" – это переехать в Россию и здесь найти приложение своим способностям и своему опыту", – сказала Наталья Макеева.
В Киеве после этого сделали ряд противоречивых заявлений. Сначала эту информацию опровергли, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через Китай.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал публикации провокацией и заявил, что эти сведения "не имеет под собой никаких оснований".
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