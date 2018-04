"Украина катится в пропасть". Политолог о ситуации в КБ "Южное"

Коллектив украинского КБ "Южное" рассказал о провале своих проектов. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева высказала мнение, что в сложившейся ситуации у коллектива есть единственный выход.

Коллектив украинского конструкторского бюро "Южное" запустил к 64-летию предприятия альтернативный сайт бюро, на котором описывается его тяжелое положение, сообщает украинское издание "Вести".

Сотрудники обвиняют руководителя бюро Александра Дегтярева в личном обогащении, провале всех значимых проектов и нанесении многомиллионных убытков бюджету государства.

В частности, на сайте критикуется предложение посла Украины в Австралии Миколы Кулинича о возможности разработки совместного космического проекта двух стран. "Посол Кулинич обманул австралийцев, ведь Украине нечего запустить ни завтра, ни послезавтра. КБ "Южное" сегодня не может предложить ни одного готового решения для использования на подобном полигоне в Австралии", – пишут сотрудники предприятия.

На сайте также говорится о продаже "сырых" ракетных технологий Индии, попытке продажи советских технологий полета на Луну Китаю и об отказе Бразилии от совместного с Украиной строительства ракеты-носителя "Циклон-4".

Создатели сайта от имени трудового коллектива призывают к отставке Дегтярева и привлечению его к ответственности.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева высказала мнение, что в сложившейся ситуации у коллектива КБ "Южное" есть единственный выход.

"То, что мы наблюдаем на Украине, называется деиндустриализация. То есть они сейчас переживают то, что Россия пережила в 90-х годах, но в гораздо худшей форме и в гораздо худшей ситуации. Потому что в 90-х все-таки еще была сильна советская инерция, а здесь столько лет все это разваливалось и сейчас перешло в более острую, более страшную фазу. На мой взгляд, этот процесс совершенно необратимый. Украина катится в пропасть. И, думаю, единственный выход у КБ "Южное" – это переехать в Россию и здесь найти приложение своим способностям и своему опыту", – сказала Наталья Макеева.

В прошлом году КБ "Южное" оказалось в центре скандала, связанного с передачей ракетных технологий Северной Корее. Информацию о том, что КНДР успешно делает новые ракетные двигатели, основываясь на украинских разработках, в середине августа со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана опубликовала газета The New York Times

В Киеве после этого сделали ряд противоречивых заявлений. Сначала эту информацию опровергли, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через Китай.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал публикации провокацией и заявил, что эти сведения "не имеет под собой никаких оснований".

