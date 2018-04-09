"Гоголь бессмертен". Политолог об атаке против сирийской авиабазы

Пентагон отрицает причастность к ракетному удару по сирийской авиабазе. Кто бы это ни сделал, это акт агрессии, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.

Пентагон заявил в ночь на понедельник, что в настоящий момент не осуществляет авиаударов по Сирии.

"В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще", — говорится в заявлении ведомства.

Власти США заявляют о наличии данных о применении химоружия против населения Думы в Восточной Гуте седьмого апреля.

Ранее Вашингтон использовал обвинения в адрес Дамаска как повод для атаки на правительственные силы. Так, в апреле 2017 года США нанесли удар по сирийской базе Шайрат после того, как СМИ обвинили власти САР в применении химоружия в городе Хан-Шейхун.

Сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Ливанский телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты, атаковавшие авиабазу "Тийфор" (Т-4) в сирийской провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik оценил ситуацию.

"Вся история напоминает о том, что Гоголь бессмертен. Сирийские войска – они что, сами себя атаковали? Это такая же бессмыслица, как и разговоры о атаке правительственных войск в Восточной Гуте. Если бы правительственные войска проигрывали (я не говорю о моральной стороне, потому что понимаю, что с американцами об этом говорить бессмысленно), еще можно было бы фантазировать, что, мол, "страшный режим", уходя, пытается забрать с собой как можно больше и так далее. Но правительство выигрывает. И, таким образом, это его люди, его территории. И отравить их химоружием, чтобы потом было, кого лечить – смысла никакого. А ответный удар – его-то кто нанес? Само сирийское правительство себя ударило? А если кто-то другой, это в любом случае называется актом агрессии", – сказал Дмитрий Журавлев.

Боевики запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство"* попытались перейти в наступление в ряде районов сирийской провинции Хомс после ракетного удара по авиабазе Т-4 на востоке провинции, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

* Запрещенная в России террористическая организация