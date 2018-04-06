Политолог прокомментировал сообщение о "тайной российской химлаборатории"

Times назвала предполагаемое место производства в России вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов отметил, что выдвигаемые Лондоном "аргументы" не выдерживают никакой критики.

Британские спецслужбы назвали предполагаемое место производства вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает газета Times.

По данным издания, химическая лаборатория находится в Саратовской области. Речь идет о военном научно-исследовательском институте в городе Шиханы.

Сообщается, что Лондон представил эту информацию на брифинге, чтобы доказать союзникам причастность Москвы к отравлению Скрипаля и убедить их присоединиться к санкциям против России. Как отмечает газета, по итогам этого совещания из 28 стран выслали 150 российских дипломатов.

Глава секретной лаборатории Минобороны Британии Гарри Айткенхед во вторник, 3 апреля, заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности России к произошедшему был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.

Однако накануне Times сообщила, что расположение "тайной российской лаборатории" все-таки удалось установить.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов отметил, что у британской стороны нет абсолютно никаких доказательств по этому делу.

"Весь набор "аргументов" и "доказательств" по расследованию предполагаемого отравления Скрипалей не выдерживают никакой критики – они имеют природу домыслов, а не доказательств. Мы видим, как эти "доказательства" сначала появляются, а потом отходят на второй план. Поэтому детально рассматривать сообщение о местонахождении лаборатории, думаю, не стоит. Поскольку все это имеет голословную природу и не является доказательством, а, скорее, каким-то предположением. Реагировать на это бессмысленно. Вместе с тем, те процессы, которые идут в СБ ООН, то, что обсуждается на уровне ОЗХО – все это нужно делать, нужно доносить свою позицию до других стран, несмотря на весь поток голословных обвинений. Точка в деле не поставлена, и думаю, мы еще услышим какие-нибудь чудовищные подробности. Уже с СМИ обсуждается тема "гибели домашних животных Сергея Скрипаля". Все это часть пропагандистской кампании, имеющей политическое направление", – сказал Александр Асафов.

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

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