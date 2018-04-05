Политик: Украина в ситуации с "Нордом" рассчитывала на "военный ответ"

В Росрыболовстве приняли решение создать опергруппу для борьбы с "украинским пиратством". Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik не исключил, что Украина своими действиями пытается спровоцировать РФ на военные шаги и выставить себя "страной-жертвой".

Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства приняло решение создать оперативную группу, которая будет препятствовать "украинскому пиратству". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщил руководитель управления Игорь Рулев, "рыбаки могут безбоязненно выходить на промысел в Азовское море, их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым".

Он отметил, что группа будет координировать действия Росрыболовства и российских пограничников, а также сообщать о местонахождении российских судов.

Рыбопромышленникам уже направлены рекомендации с порядком выхода на промысел, а также данные частоты, по которой рекомендуется сообщать о противоправных действиях в случае чрезвычайной ситуации.

Решение было принято после задержания украинскими пограничниками рыболовецкого сейнера "Норд". Судно под флагом России задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находились десять членов экипажа. У всех были российские паспорта, которые они получили в Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест.

МИД РФ вручил ноту протеста поверенному в делах Украины в России. Ведомство потребовало от Киева незамедлительно освободить российских граждан с "Норда". Поверенному указали, что моряки содержатся в нечеловеческих условиях. Кроме того, российская сторона призвала вернуть судно владельцу.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik не исключил, что украинские пограничники, захватив российское судно, пытались спровоцировать РФ на открытое столкновение.

"Ситуация с задержанным судном "Норд" в очередной раз напомнила нам о необходимости бдительности, внимания, сноровки и подготовки. Для всех очевидно и понятно, что Украина провоцирует конфликт, захватывая наши суда. И я вполне готов допустить, что они ожидали военного столкновения, ожидали силового захвата (российской стороной – ред.) судна, то есть военного наказания. Это им было крайне необходимо для того, чтобы развязать конфликт и выступить в качестве "страны-жертвы"", – сказал Вадим Колесниченко.

Но, как отметил политик, Киеву не удалось достичь своих целей – Москва приняла взвешенное и абсолютно правильное решение.

"Российская сторона повела себя абсолютно правильно. Мы оказываем всяческую помощь для вызволения судна и экипажа из плена, по сути, пиратского. И нам сейчас очень важно обеспечить меры безопасности. Должен быть контроль со стороны нашей пограничной службы, наши моряки и рыбаки должны очень аккуратно работать, чтобы не попадать в зону действия украинских пограничников. И, конечно, нужно вести охрану наших судов от пиратских захватов. Поэтому я могу только поприветствовать инициативу Росрыболовства. Это поможет обеспечить более плотную защиту наших интересов в Черном и Азовском морях", – заключил Вадим Колесниченко.

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