Куда конь с копытом…" Генерал ФСБ об обвинениях СБУ в адрес Генштаба РФ

Служба безопасности Украины обвинила Генштаб России в организации теракта в Киеве в конце октября прошлого года. В эфире радио Sputnik член Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Михайлов прокомментировал эти обвинения.

Служба безопасности Украины обвинила российский Генштаб в организации теракта у здания телеканала "Эспрессо", при котором пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Как заявил замглавы ведомства Виктор Кононенко, организатором теракта был неустановленный мужчина, которого СБУ считает представителем главного управления российского Генерального штаба. По словам Кононенко, он находился на Украине с 9 по 11 сентября и с 10 по 15 октября 2017 года.

Замглавы СБУ добавил, что в деле фигурируют еще три украинца, личности которых установлены. Двоих следствие считает непосредственными исполнителями теракта. Как утверждает Кононенко, они скрываются в России. Еще одного фигуранта задержали, его называют пособником в организации преступления.

Трое украинцев официально считаются подозреваемыми. Задержанному предъявили обвинения по статьям "Пособничество в теракте, которое привело к гибели людей" и "Незаконное хранение и производство взрывных устройств". Двое других объявлены в розыск, их заочно подозревают по статьям "Посягательство на жизнь общественного деятеля", "Террористический акт" и "Незаконное хранение оружия". Следствие заявляет, что обратится к России по поводу выдачи их Украине.

Взрыв у выхода из здания телеканала "Эспрессо" прогремел в Киеве в конце октября прошлого года. При этом погибли два человека – проходивший мимо бывший сотрудник МВД Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир. Пострадали еще четверо, в том числе Мосийчук и известный политолог Виталий Бала.

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе", при этом никаких доказательств не предъявляется.

Свой взгляд на ситуацию высказал в эфире радио Sputnik член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

"Все, что исходит с Украины, комментариям не подлежит. Мы имеем дело с людьми с явно нездоровой психикой, которые ведутся на всякие внешние раздражители. Сейчас идет история с "делом Скрипаля", с обвинениями Запада в адрес России, и Украина – туда же. Есть поговорка: куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Сегодня Украина это демонстрирует. Много из того, что она заявляет, носит декларативный, ничем не подтвержденный характер. А когда наступает момент разоблачения этих инсинуаций Украины, то там сразу начинают молчать. Так что надо каждого "хватать за язык", чтобы вновь не сталкиваться с мистификацией, на которую падки сегодня украинские политики", – сказал Александр Михайлов.

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