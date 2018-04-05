Политолог прокомментировал планы США ввести санкции против "олигархов" РФ

СМИ узнали о планах США расширить санкции против России. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Кортунов высказал мнение, что новые санкции - скорее, политический, чем экономический акт.

США до конца недели планируют ввести санкции против российских бизнесменов за "вмешательство в выборы", сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.

Имена тех, против кого будут введены санкции, не называются, по данным газеты The Washington Post, они затронут не менее шести "олигархов".

В конце марта газета The New York Times сообщила, что высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа настаивают на более агрессивных действиях в отношении Москвы после высылки из страны российских дипломатов.

По данным издания, администрация Трампа рассматривает "дополнительные санкции и другие меры". При этом чиновники заявляют, что неясно, насколько далеко готов зайти американский лидер. Собеседники издания утверждают, что Трамп все более убеждается в опасности России, однако до настоящего времени отказывался ужесточить свою публичную позицию.

Минфин США в середине марта подготовил новый санкционный список, в который вошли 19 физических лиц и 5 организаций из России.

Ограничительные меры ввели в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) и указом о "Блокировке собственности лиц, вовлеченных в преступную деятельность в киберпространстве".

Глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал, что продолжит бороться с "враждебной кибердеятельностью" и "гнусными атаками". Он также подчеркнул, что закон CAATSA предусматривает введение дополнительных санкций против российских чиновников и бизнесменов.

Очередной пакет санкций означает, что активы фигурантов "черного списка" будут заморожены, а гражданам и резидентам США запретят вести с ними какие-либо дела.

В эфире радио Sputnik Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов высказал мнение, что новые санкции — скорее, политический, чем экономический акт в отношении России.

"Индивидуальные санкции никогда не были особенно значимыми. Понятно, что для людей, в отношении которых они применяются, это дело серьезное. Но по воздействию на российскую экономику эти санкции нельзя сравнить с секторальными. То есть это, скорее, политический, чем экономический акт. Здесь можно говорить о серьезных имиджевых и финансовых потерях для тех, против кого они вводятся. С этой точки зрения, ущерб будет нанесен. Но, повторяю, эти точечные санкции все-таки носят символический, политический характер", — сказал Андрей Кортунов.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.



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