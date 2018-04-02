Мнение: Китай ввел пошлины в ответ на то, что США "залезли в его карман"

Флаги Китая и США на церемонии открытия американо-китайского стратегического и экономического диалога в Пекине

Флаги Китая и США на церемонии открытия американо-китайского стратегического и экономического диалога в Пекине

Китай вводит пошлины на 128 видов американских товаров. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев поделился мнением о том, как это скажется на двусторонних экономических отношениях.

Китай вводит пошлины на 128 американских товаров. Этот шаг следует рассматривать как ответ на решение администрации США повысить тарифы на импорт стали и алюминия, говорится в сообщении Министерства финансов КНР.

"На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований, в том числе свинину, — 25%", — сказано в документе, опубликованном на сайте Минфина.

В ведомстве также отметили, что Китай "выступает за систему многосторонней торговли", а контрмеры "справедливы и соответствуют принципам Всемирной торговой организации". Решение вступает в силу 2 апреля.

Китай ранее посоветовал США воздержаться от мер, которые могут спровоцировать дальнейшее ухудшение двусторонних отношений в сфере торговли. "Иначе США сами угодят в вырытую для других яму", — заявил на брифинге официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Он напомнил, что Пекин уже довольно четко обозначил свою позицию. "Мы не хотим торговой войны, Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру, прикладывает усилия к тому, чтобы создать новую модель международных отношений, где сотрудничество учитывает интересы всех стран и является взаимовыгодным", — отметил он.

Китай готов решить торговые противоречия с США на основе взаимного уважения и равенства посредством диалога и консультаций, заявила 26 марта официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 29 марта, подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из КНР. По словам американского лидера, это может обойтись Китаю примерно в 60 млрд долларов. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев поделился мнением о том, как это отразится на двусторонних отношениях.

"Тема взаимоотношений с Китаем была одной из главных в предвыборной программе Дональда Трампа. Но Китай вел себя с новым президентом США довольно покладисто, старался не втягиваться в конфронтацию, содействовал Вашингтону в решении северокорейской проблемы. А когда встал вопрос о деньгах, о частичном закрытии американского рынка для китайских экспортных товаров, то, конечно, Китай был вынужден ответить адекватно, рискуя получить порцию пропагандистской шумихи со стороны Вашингтона. Но другого варианта у них не было. Китай продемонстрировал, что время уступок, выражения понимания, уклончивости закончилось, надо как-то реагировать, потому что США залезают в карман Китая. Можно ожидать только осложнения китайско-американских экономических отношений", — сказал Андрей Суздальцев.

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