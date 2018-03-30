Военный эксперт: Patriot уступает С-400 не только по дальности

Новая зенитная ракетная система С-400 поступила на вооружение Восточного военного округа. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков отметил, что по своим характеристикам ЗРС не имеет аналогов.

Военнослужащие зенитной ракетной воинской части объединения авиации и противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) получили на вооружение новую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400, сообщает пресс-служба округа.

"Зенитчики осваивают полученную технику на полигоне Ашулук (Астраханская область). Расчеты С-400 уже выполнили первые учебные (электронные) пуски. В апреле текущего года спланировано тактическое учение с боевым пуском ракет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения стыковочных стрельб новая техника будет отправлена в пункт постоянной дислокации. Таким образом, в Восточном военном округе уже в нескольких зенитных ракетных воинских частях будет осуществляться боевое дежурство на ЗРС С-400.

С-400 – зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Она предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в частности самолетов различных типов авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, постановщиков помех.

ЗРС С-400 вдвое эффективнее предшественников. Это единственная система, способная выборочно работать с использованием более четырех типов ракет с различной стартовой массой и дальностью пуска для создания эшелонированной обороны.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков отметил, что по своим характеристикам С-400 не имеет аналогов.

"Ближайший конкурент – ЗРК Patriot США. Но Patriot уступает С-400 по дальности, по номенклатуре целей и еще по многим другим характеристикам. Последнее практическое применение противоракетного комплекса Patriot в Саудовской Аравии показало, что те недостатки, которые были у этих ЗРК еще во времена иракской войны, так и остались до конца не исправленными. Поэтому серьезно рассматривать Patriot как конкурента С-400 не приходится. Когда такие комплексы у нас заступают на боевое дежурство, то эту зону называют бесполетной. Это зона ограничения контроля и маневрирования. С-400 создает такую зону и любому средству воздушного нападения на дальних рубежах ставит очень надежный заслон", – сказал Алексей Леонков.

Он прокомментировал появившееся в американских СМИ сообщения о том, что российская система С-400 "Триумф" якобы оказалась бессильна перед истребителем F-35 под Дамаском.

"Это не соответствует действительности. У С-400 на вооружении стоит серьезный радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой, которая работает в различных диапазонах. И такие цели, как истребители-"невидимки" F-35, F-22, бомбардировщик В-2 он "видит" достаточно хорошо. А зенитные ракеты, которые он выпускает, расстояние до цели преодолевают быстро. К тому же, ракета маневрирующая. F-35 уйти от нашей ракеты вряд ли сможет", – отметил военный эксперт.

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