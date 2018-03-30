Политолог: в "Нафтогазе" показали свою "смелость" и "гордость"

"Нафтогаз" назвал работников "Газпрома" котиками. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак посоветовал украинской стороне дождаться окончания разбирательства по газовому спору в арбитраже.

В "Нафтогазе" отреагировали на решение "Газпрома" отразить в отчетности за 2017 год выплату украинской компании 2,56 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении компании "Нафтогаз" в Twitter.

"Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража – это еще не факт и "посмотрим", но международные стандарты финансовой отчетности есть международные стандарты финансовой отчетности", – говорится в сообщении

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал сообщение "Нафтогаза" в Twitter.

"То, что они позволяют себе такие высказывания, просто характеризует этих людей, которые занимают там достаточно высокие посты. Их слова больше обращены к населению Украины, чтобы показать, мол, вот какие мы смелые и гордые. Видно, они закаляли свое "мужество" в компьютерных играх, а теперь показывают свою "смелость", извращаясь в эпистолярном жанре. Но есть международные инстанции, суды. Арбитраж будет в этом газовом споре разбираться. Точка еще не поставлена. Им рано радоваться. Так что могут еще успеть выписать себе премию в счет будущих побед, как они это обычно делают. Но на самом деле, далеко не все еще сказано сторонами в этом процессе. Процесс еще продолжается", – сказал Александр Дудчак.

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