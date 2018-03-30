Аналитик: Киев пытается снова понравиться Западу

Заявляя о необходимости разорвать договор о дружбе с Россией и заключить новый, Украина преследует вполне конкретные цели, считает политический аналитик Владислав Гулевич. В эфире радио Sputnik он объяснил, чем, на его взгляд, обусловлено стремление Киева.

Заместитель главы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль на днях заявила, что надо разорвать действующий договор о дружбе с Россией и заключить новый.

"Мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами… Любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х", – сказала Зеркаль в эфире украинского радио "Новое время".

В середине марта стало известно, что МИД Украины подготовил предложение по денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Параллельно с этим внешнеполитическое ведомство представило план выхода из структур СНГ.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко отмечала, что Украина не намерена разрывать это соглашение. По ее словам, Киев, напротив, "намерен требовать от российской стороны выполнения всех его положений".

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявления Киева о необходимости разрыва договора о дружбе с РФ направлены как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию.

"Официальный Киев, прежде всего, пытается сработать на внутренний электорат, чтобы как-то успокоить националистическую аудиторию и предотвратить вал недовольства, который нарастает по отношению к действующей власти. Это может быть также попыткой внутриполитических разборок, когда те, кто стоит у власти, пытаются ослабить парламентскую оппозицию, не дать ей идеологические козыри в руки, чтобы критиковать действующую власть. А также это может быть еще одним шагом официального Киева, чтобы понравиться Западу, показать, что Киев солидарен с Западом в антироссийских действиях, и таким образом как-то поднять свое реноме в глазах Вашингтона, Брюсселя, Лондона и т.д.", – сказал Владислав Гулевич.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан в 1997 году. Документ ратифицирован украинской Радой.

Соглашение закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок действия документа составляет десять лет с последующей автоматической пролонгацией в случае отсутствия у сторон претензий.

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