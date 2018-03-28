Политолог: вместо доказательств по "делу Скрипаля" Лондон представил комикс

В СМИ опубликована презентация британского посольства в РФ по "делу Скрипаля". Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik назвал презентацию Лондона весьма любопытным материалом.

Презентацию о "деле Скрипаля", которую показали иностранным послам в посольстве Великобритании в России 22 марта, опубликовала газета "Коммерсант".

По данным издания, в ней представители Лондона описали свой взгляд на "дело Скрипаля", и именно эта позиция побудила союзников Британии в знак солидарности выслать российских дипломатов.

Титульный лист состоит из заголовка и даты, на второй странице излагается хронология инцидента, начиная с госпитализации экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта до высылки российских дипломатов 20 марта.

Следующие два листа озаглавлены "Новая фаза российской агрессии" и "Влияние "Новичка"" – в них говорится о нервно-паралитическом препарате, который, по мнению Лондона, был применен для отравления Скрипалей.

Пятый слайд озаглавлен "Длинный список враждебных действий России" из 12 пунктов, а финальная страница перечисляет меры, принятые британским правительством по результатам вышеизложенного.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию в СМИ материалов, на основании которых, по ее словам, принималось решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

"Это провал (премьер-министра Великобритании – ред.) Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе шести картинок приняты решения об ответственности государства в химической атаке", – написала Захарова в Facebook.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло назвал презентацию Лондона комиксом, в котором не содержится никаких доказательств.

"Презентация, которую опубликовали, представляет собой весьма любопытный материал. Это набор слайдов, которые больше напоминают комикс. Из чего следует, что Великобритании, которая представила этот набор слайдов в качестве наглядного пособия для дипломатов, послов из других стран, представлялась вполне достаточной именно такая визуализация. Поэтому понятно, что там (в презентации – ред.), в принципе, речь не идет о каких-то доказательствах, там не раскрываются даже схемы или версии, которые отрабатывало британское следствие. Представлен некий комикс, объединенный общим сюжетом, который следует принимать на веру", – сказал Андрей Манойло.

И на западное сообщество, как отметил политолог, представленные материалы оказали влияние, как того и хотели британцы.

"Западные страны поверили в то, что Россия во всем виновата, а вера в доказательствах не нуждается. Поэтому, в общем-то, появление этих комиксов – это в определенной степени не слабость Терезы Мэй, что она не смогла представить никаких доказательств, а победа. Оказывается, ей достаточно в подтверждение своих слов представить западному сообществу набор "веселых" картинок, и этим "веселым" картинкам Запад верит, причем, охотнее, чем заявлениям российским официальных лиц по той же теме", – отметил Андрей Манойло.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", хотя в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовались цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Британия выслала 23 российских дипломатов, заморозила контакты с Россией на высоком уровне и призвала другие страны принять меры против Москвы. Кремль в ответ объявил персонами нон грата такое же число сотрудников британского посольства, отозвал разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявил о прекращении работы Британского совета.

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