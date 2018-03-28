РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: вместо доказательств по "делу Скрипаля" Лондон представил комикс

13:1228.03.2018
(обновлено: 13:13 28.03.2018)
055230
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в МосквеФлаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В СМИ опубликована презентация британского посольства в РФ по "делу Скрипаля". Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik назвал презентацию Лондона весьма любопытным материалом.

Презентацию о "деле Скрипаля", которую показали иностранным послам в посольстве Великобритании в России 22 марта, опубликовала  газета "Коммерсант".

По данным издания, в ней представители Лондона описали свой взгляд на "дело Скрипаля", и именно эта позиция побудила союзников Британии в знак солидарности выслать российских дипломатов.

Британские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль
© AFP 2018 / Adrian Dennis
"Великобритания проигрывает". Мнение о доводах Лондона по "делу Скрипаля"
Титульный лист состоит из заголовка и даты, на второй странице излагается хронология инцидента, начиная с госпитализации экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта до высылки российских дипломатов 20 марта.

Следующие два листа озаглавлены "Новая фаза российской агрессии" и "Влияние "Новичка"" – в них говорится о нервно-паралитическом препарате, который, по мнению Лондона, был применен для отравления Скрипалей.

Пятый слайд озаглавлен "Длинный список враждебных действий России" из 12 пунктов, а финальная страница перечисляет меры, принятые британским правительством по результатам вышеизложенного.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию в СМИ материалов, на основании которых, по ее словам, принималось решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

"Это провал (премьер-министра Великобритании – ред.) Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе шести картинок приняты решения об ответственности государства в химической атаке", – написала Захарова в Facebook. 

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло назвал презентацию Лондона комиксом, в котором не содержится никаких доказательств.

"Презентация, которую опубликовали, представляет собой весьма любопытный материал. Это набор слайдов, которые больше напоминают комикс. Из чего следует, что Великобритании, которая представила этот набор слайдов в качестве наглядного пособия для дипломатов, послов из других стран, представлялась вполне достаточной именно такая визуализация. Поэтому понятно, что там (в презентации – ред.), в принципе, речь не идет о каких-то доказательствах, там не раскрываются даже схемы или версии, которые отрабатывало британское следствие. Представлен некий комикс, объединенный общим сюжетом, который следует принимать на веру", – сказал Андрей Манойло.

И на западное сообщество, как отметил политолог, представленные материалы оказали влияние, как того и хотели британцы.

"Западные страны поверили в то, что Россия во всем виновата, а вера в доказательствах не нуждается. Поэтому, в общем-то, появление этих комиксов – это в определенной степени не слабость Терезы Мэй, что она не смогла представить никаких доказательств, а победа. Оказывается, ей достаточно в подтверждение своих слов представить западному сообществу набор "веселых" картинок, и этим "веселым" картинкам Запад верит, причем, охотнее, чем заявлениям российским официальных лиц по той же теме", – отметил Андрей Манойло.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
"Не верю". Лондонский "спектакль" понравился в ЕС далеко не всем
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", хотя в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовались цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия. 

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Британия выслала 23 российских дипломатов, заморозила контакты с Россией на высоком уровне и призвала другие страны принять меры против Москвы. Кремль в ответ объявил персонами нон грата такое же число сотрудников британского посольства, отозвал разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявил о прекращении работы Британского совета.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена