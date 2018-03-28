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Мнение: посольство России в США "потроллило" американцев

10:3728.03.2018
(обновлено: 10:38 28.03.2018)
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© AFP 2018 / Jim WatsonПосольство России в ВашингтонеПосольство России в Вашингтоне
© AFP 2018 / Jim Watson
Подведены итоги интернет-голосования за закрытие одного из консульств США в России в ответ на аналогичный шаг Вашингтона. Американист Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik объяснил, зачем было нужно это голосование.

Пользователи Twitter выбрали, какое из американских дипломатических представительств в России закрыть в ответ на аналогичный шаг властей Соединенных Штатов. 

Опрос в соцсети в понедельник устроили дипломаты из российского посольства в Вашингтоне. Они предложили голосовать за закрытие одного из трех генеральных консульств США: во Владивостоке, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.

Сергей Лавров на международной конференции по Афганистану в Ташкенте. 27 марта 2018
© Фото : МИД РФ
Политолог предположил, как Россия может ответить на "хамство Запада"
Спустя сутки голосование завершилось, в опросе успели принять участие 57,5 тысячи человек. Почти половина опрошенных – 47 процентов – высказались за то, чтобы закрыть диппредставительство США в Санкт-Петербурге. Второе место голосовавшие отдали генконсульству в Екатеринбурге – этот вариант выбрали 35 процентов участников опроса. Еще 18 процентов выступили за то, чтобы закрыть американскую дипмиссию во Владивостоке.

Голосование стало ответом на решение Соединенных Штатов выслать в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля 60 российских дипломатов. В частности, власти США объявили, что высылают 48 сотрудников российских дипмиссий в США и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

Как сообщил посол России в США Анатолий Антонов, генеральное консульство России в Сиэтле закроется 30 марта. Его сотрудники должны будут покинуть город до 25 апреля, уточнил, в свою очередь, консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik прокомментировал голосование, проведенное посольством России в Соединенных Штатах. 

"Понятно, что это то, что молодежь сейчас называет троллингом. Это немножко ироническое послание российского посольства, чтобы проинформировать американскую публику в отношении того, что предпринимают их власти на дипломатическом фронте. Я не думаю, что здесь надо искать более глубокий смысл. Что касается Санкт-Петербурга – это большой туристический город. В этом смысле, конечно, закрытие консульства в таком городе, который посещают миллионы западных туристов, в том числе и сотни тысяч американских, было бы для американских граждан серьезным ударом", – отметил Юрий Рогулев.

Автобус выезжает с территории посольства РФ в Лондоне. 20 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville
Снежный ком: высылка российских дипломатов как пролог к экспроприации
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на "хамство" стран Запада, которые высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем", – сказал министр журналистам в Ташкенте. 

В понедельник, 26 марта, 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия 4 марта были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что к их отравлению причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность. 

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