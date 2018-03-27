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Мнение: высылая дипломатов РФ при ООН, США действуют недальновидно

08:5827.03.2018
(обновлено: 09:21 27.03.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкШтаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, СШАШтаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В постпредстве РФ при ООН назвали ударом решение США о высылке российских дипломатов, работающих в международной организации. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik отметил, что такими действиями США вредят и своей собственной внешней политике.

США злоупотребляют своими правами как государство, принимающее штаб-квартиру ООН, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Сотрудники постпредства РФ при ООН аккредитуются в ООН и выполняют свои функциональные обязанности исключительно в рамках организации", – сказал Небензя российским журналистам.

Он пояснил, что основными документами, регулирующими статус персонала постпредств на территории США, являются Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года, а также соглашение между ООН и США о штаб-квартире ООН 1947 года.

"Таким образом, высылку российских дипломатов, так же, как и другие недавние недружественные шаги – лишение доступа к российской дипсобственности, невыдачу виз для сотрудников миссии и другие, – можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания",  – заявил Небензя.

Российский постпред назвал решение США "ударом по нашему представительству". "Но, думаю, мы мобилизуемся", – подчеркнул он.

При этом Небензя назвал "странным" желание Вашингтона сотрудничать с Москвой на фоне высылки дипломатов, а также допустил, что западные страны приняли соответствующее решение еще до отравления в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены работавший на британскую разведку экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Москва. Россия это категорически отрицает.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik отметил, что США злоупотребляют тем, что штаб-квартира ООН располагается на их территории.

"Это неправомерный шаг. ООН лишь по стечению обстоятельств находится на территории США. Здесь у них просто есть физическая возможность выслать дипломатов. Не могут же они так же поступать с сотрудниками ООН, которые находятся, например, в Женеве. Есть специально прописанный порядок, как в международной организации могут происходить подобные процессы. Это достаточно сложная процедура, она практикуется очень редко и требует предъявления доказательств того, что эти сотрудники международной организации делают то, что несовместимо с деятельностью организации", – отметил Григорий Ярыгин. 

По соглашению, подписанному США и ООН 26 июня 1947 года, "федеральные и местные власти США, а также власти штата не должны чинить никаких препятствий на проезд в район штаб-квартиры и из него представителям государств-членов и чиновников ООН… а также их семьям".

Отдельная статья документа гласит, что вышеуказанные положения "должны применяться вне зависимости от настоящих отношений между правительствами лиц упомянутых лиц с правительством Соединенных Штатов".

Григорий Ярыгин считает, что такими действиями США вредят своей собственной внешней политике.

"США действуют очень непрактично, высылая российских дипломатов при ООН на основе политических решений, связанных с поддержкой третьей страны. Соединенные Штаты в политическом плане действуют недальновидно, потому что им в ближайшее время понадобится поддержка России, например, при переговорах с КНДР. Я вообще сомневался, что США так радикально поддержат этот конфликт (вокруг "дела Скрипаля", – ред.). Ведь есть европейские страны, которые подчеркивают, что этот конфликт не выявил виновных, и что в любом случае политические шаги не должны отражаться на дипломатических отношениях. Например, Австрия. У нее есть двусторонние отношения с Россией, там находятся представительства многих международных организаций, членом которых является Россия. Но Австрия же так не поступает", – сказал Григорий Ярыгин.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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