Эксперт: в обращении к нации Путин обозначил важный вызов для нашей страны

Владимир Путин во время обращения к гражданам России после обнародования ЦИК официальных итогов голосования на выборах президента РФ

Владимир Путин во время обращения к гражданам России после обнародования ЦИК официальных итогов голосования на выборах президента РФ

Владимир Путин обратился к россиянам после подведения итогов выборов президента РФ. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин прокомментировал основные тезисы обращения президента к жителям России.

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после оглашения официальных результатов выборов президента России.

Действующий глава государства одержал победу, набрав 76,69% голосов. За Путина проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей. Это максимальная поддержка на выборах президента в истории России.

Президент поблагодарил россиян за "беспрецедентную" поддержку. По его словам, такая "мощная гражданская активность и консолидация" чрезвычайно важны.

"Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Все, о чем говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано", – отметил он.

Путин добавил, что России необходим "настоящий прорыв", и в поддержке россиян он видит готовность к этому. "Нам нужны последовательные глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый результат и сегодня, и в перспективе", – подчеркнул глава государства.

Он также напомнил о задачах, которые озвучил в послании Федеральному собранию. "По сути это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный", – сказал президент.

Он заверил, что любое итоговое решение будет приниматься "исключительно в интересах россиян". "Наша повестка развития носит консолидирующий характер, общенациональный характер и должна объединить всех", – заявил Путин.

Он отметил, что критика и обсуждение действий властей важны, но они не должны превращаться в "безответственный популизм".

Глава государства также обратился к россиянам, которые голосовали за других кандидатов, отметив, что с уважением относится к их выбору. При этом он подчеркнул, что политические предпочтения не должны разделять жителей страны.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин отметил, что без консолидации государства и общества прорыв, о котором сказал президент, невозможен.

"Обозначен очень важный вызов для нашей страны – это необходимость перехода на качественно новый уровень развития. Этот уровень конкретизирован в послании и в других выступлениях президента. С этим одно государство не справится. С этим может справиться только совместная работа государства и гражданского общества. А совместная работа может быть основана только на взаимном, ответственном, долговременном партнерстве. Это партнерство предстоит насытить конкретными формами, инструментами, конкретными делами. Но то, что это – партнерство, то, что без участия активных граждан намеченных целей не добьемся – это так. Как мне кажется, в этом суть поворота к прорыву. А прорыв, действительно, необходим", – сказал Алексей Зудин.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года, голосование прошло 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

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