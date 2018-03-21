Мнение: участь авиапрома Украины – производство лопат и мясорубок

На самолетах Ту-204 и Ил-76 украинские детали поменяют на российские, сообщили в "Ростехе". В эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко высказал мнение, что в этой ситуации украинским предприятиям остается небольшой выбор.

Холдинг "Технодинамика" наладил производство гидроприводов ГП-26 для самолетов Ту-204 и Ил-76, детали для которых раньше поставляли украинские предприятия. Об этом журналистам сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит "Технодинамика".

Холдинг проводит масштабную программу импортозамещения, отмечается в сообщении. Помимо гидроприводов ГП-26, компания в два раза увеличила объем выпускаемых на МПО имени Румянцева комплектов для гидроприводов ГП-25, которыми оснащают самолеты типа Су-30 и его модификаций. Кроме того, специалисты изготовили опытную партию деталей и узлов для агрегатов ГП-22 стратегического ракетоносца Ту-22М3.

В компании отметили, что в 2017 году заместили 52 иностранных изделия, а в этом планируют перейти на полное импортозамещение всех критически важных агрегатов для отечественной авиатехники.

Как отметил в эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко, в этой ситуации Украине остается небольшой выбор.

"Украине придется либо перепрофилировать свои предприятия, либо их закрывать. В случае перепрофилирования вряд ли украинские предприятия будут что-то производить для Airbus, Boeing или каких-то других крупных концернов, хотя бы потому, что у них не хватит уровня технологичности. Вполне возможно, что они просто понизят технологический уровень – будут выпускать какие-нибудь более простые изделия. Мы через это уже проходили во времена конверсии, когда авиапредприятия поставляли титановые лопаты, ломы, а вместо ракет – мясорубки. Вполне возможно, что украинские предприятия ждет такая же судьба", – сказал Дмитрий Дрозденко.

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