"Это великая победа!". Глава ФСЖ о выступлении паралимпийцев в Пхенчхане

Мировой спорт переживает не самые простые времена, но жесткий эмоциональный прессинг не повлиял на выступление российских паралимпийцев в Пхенчхане, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня, когда мировой спорт, в том числе паралимпийский, переживает не самые простые времена, ваш уникальный характер, умение держать удар и победный настрой, с которым вы идете по жизни, раскрылись с особой силой", – сказал Путин на встрече с паралимпийцами.
Президент также отметил, что страна рукоплескала стойкости и мастерству паралимпийцев.
Российские спортсмены, несмотря на то что Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе всего 30 атлетов и 6 ведущих, финишировали в командном зачете на втором месте, завоевав в Пхенчхане 24 медали: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.
Первыми в медальном зачете стали представители США, выигравшие 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей. Третьими стали канадцы, в активе которых 8 золотых, 4 серебряных и 16 бронзовых наград.
Паралимпийский комитет России (ПКР) по-прежнему отстранен от членства в IPC, поэтому допуском россиян до Паралимпиады в Пхенчхане занималась специально созданная комиссия, которая оценивала каждого претендента на участие в Играх.
В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов высказал уверенность в том, что со временем ограничения с российских паралимпийцев будут сняты.
"Честно говоря, мало кто ожидал, что наши паралимпийцы выступят настолько успешно: второе место – такой маленькой командой! Одна из самых основных наших медалисток – Михалина Лысова – получила возможность приехать в Южную Корею в самый последний момент, и выиграла столько медалей, добилась такого успеха. Команда, в которой всего 30 человек, занимает второе место в командном зачете – это великое достижение и великая победа! Думаю, что со временем ограничения с российских паралимпийцев будут сняты. Верю в то, что на будущих Паралимпиадах, ближайшая из них состоится уже в 2020 году в Токио, наша команда будет выступать под российским флагом", – сказал Николай Долгополов.
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