"Это великая победа!". Глава ФСЖ о выступлении паралимпийцев в Пхенчхане

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с российскими спортсменами – победителями и призёрами XII Паралимпийских зимних игр в Пхёнчхане. 20 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с российскими спортсменами – победителями и призёрами XII Паралимпийских зимних игр в Пхёнчхане. 20 марта 2018

Эмоциональный прессинг не повлиял на выступление паралимпийцев РФ в Пхенчхане, заявил президент Владимир Путин. В эфире радио Sputnik глава Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов выразил восхищение успехами российских паралимпийцев.

Мировой спорт переживает не самые простые времена, но жесткий эмоциональный прессинг не повлиял на выступление российских паралимпийцев в Пхенчхане, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня, когда мировой спорт, в том числе паралимпийский, переживает не самые простые времена, ваш уникальный характер, умение держать удар и победный настрой, с которым вы идете по жизни, раскрылись с особой силой", – сказал Путин на встрече с паралимпийцами.

Как отметил российский лидер, прошедшие Паралимпийские игры стали юбилейными для РФ, "и, пожалуй, являются самыми сложными". "Но вас не сломили ни жесткий эмоциональный прессинг, ни запрет национальной символики. Вы собрались, взяли все, что хотели, все, что смогли, причем брали не числом, а умением", – сказал Путин.

Президент также отметил, что страна рукоплескала стойкости и мастерству паралимпийцев.

Российские спортсмены, несмотря на то что Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе всего 30 атлетов и 6 ведущих, финишировали в командном зачете на втором месте, завоевав в Пхенчхане 24 медали: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

Первыми в медальном зачете стали представители США, выигравшие 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей. Третьими стали канадцы, в активе которых 8 золотых, 4 серебряных и 16 бронзовых наград.

Паралимпийский комитет России (ПКР) по-прежнему отстранен от членства в IPC, поэтому допуском россиян до Паралимпиады в Пхенчхане занималась специально созданная комиссия, которая оценивала каждого претендента на участие в Играх.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов высказал уверенность в том, что со временем ограничения с российских паралимпийцев будут сняты.

"Честно говоря, мало кто ожидал, что наши паралимпийцы выступят настолько успешно: второе место – такой маленькой командой! Одна из самых основных наших медалисток – Михалина Лысова – получила возможность приехать в Южную Корею в самый последний момент, и выиграла столько медалей, добилась такого успеха. Команда, в которой всего 30 человек, занимает второе место в командном зачете – это великое достижение и великая победа! Думаю, что со временем ограничения с российских паралимпийцев будут сняты. Верю в то, что на будущих Паралимпиадах, ближайшая из них состоится уже в 2020 году в Токио, наша команда будет выступать под российским флагом", – сказал Николай Долгополов.

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