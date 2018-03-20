Эксперт рассказал, зачем Киеву понадобилась военная часть в Закарпатье

Венгрия возмутилась размещением украинских военных в Закарпатье. В эфире радио Sputnik эксперт Вадим Трухачев высказал мнение о том, зачем Киев собрался восстанавливать военную часть в городе Берегово, и спрогнозировал дальнейшие шаги Венгрии в отношении Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал планы Минобороны Украины восстановить военную часть в городе Берегово в Закарпатье. Его слова передает hirado.hu.

Речь идет о батальоне численностью около 800 человек. По словам дипломата, то, что украинские власти объясняют этот шаг необходимостью защиты территориальной целостности, вызывает беспокойство.

"Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, именно поэтому Венгрия выступает категорически против этого", – сказал Сийярто.

Ранее в столице Закарпатья Ужгороде неизвестные дважды поджигали здание "Общества венгерской культуры". Будапешт в ответ призвал ввести в область наблюдателей ОБСЕ.

Напряженность в отношениях между странами возникла на фоне дискуссий о законе Украины об образовании, который среди прочего сильно сокращает возможность обучения на других языках.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее Сийярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого документа.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев поделился мнением о том, зачем Киеву нужен батальон в Закарпатье.

"Там попытаются запугать местное венгерское население – с помощью батальона уменьшить сепаратистские настроения. Чтобы венгры в Береговском и окружающих районах и думать перестали о том, чтобы выйти из состава Украины или заводить разговоры о территориальной автономии, или протестовать по поводу закона об образовании, лишающего их возможности учить своих детей на родном языке. Что касается Венгрии, то она, очевидно, будет действовать по линии Евросоюза, по линии НАТО, ОБСЕ, Совета Европы – всех организаций, куда она входит, блокируя контакты с Украиной, совместные акты, документы, отдельные пункты договора об ассоциации Украины с Евросоюзом. Возможно также, что Венгрия по каналам спецслужб начнет помогать своим соплеменникам всеми возможными способами, в том числе и переброской оружия для самообороны", – сказал Вадим Трухачев.

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