Зампред парламента Сербии: выборы в России – одни из самых важных в мире

Явка на выборах президента России на 17.00 мск составила 51,9%. Международный наблюдатель, зампредседателя парламента Сербии Веролюб Арсич поделился с радио Sputnik своими впечатлениями от выборного процесса в РФ.

Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 17.00 мск составила 51,9%, сообщил российский Центризбирком.

Соответствующие данные были представлены на экране в информцентре ЦИК в Москве.

Восемнадцатого марта в России проходят выборы президента. В общей сложности процесс голосования в России длится 22 часа. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. Первым начинает голосовать Камчатский край, последней – Калининградская область. После завершения голосования на всех участках начинается трансляция первых результатов.

Международный наблюдатель, заместитель председателя парламента Республики Сербии Веролюб Арсич в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями от посещения избирательных участков в Москве.

"Наша делегация побывала на девяти избирательных участках. Мы придаем очень большое значение этим выборам, потому что считаем, что это, возможно, одни из самых важных выборов на всем Земном шаре. Мы приехали подготовленные, нас со всем ознакомила принимающая сторона, и мы знаем, как все должно происходить. При этом первое, что я заметил – это то, что граждане, которые пришли голосовать, были в очень хорошем, приподнятом настроении. Значит, на них не оказывалось никакое давление, они голосуют по своей совести и воспринимают это как определенную привилегию, что они могут выбирать того, кто поведет их страну в следующем периоде. И это дает абсолютно легитимный характер всему выборному процессу", – сказал Веролюб Арсич.

Он рассказал, как жители Сербии относятся к выборам в России.

"Граждане Сербии очень эмоционально наблюдают за выборным процессом в России. Я думаю, что после этих выборов наши взаимоотношения (между Сербией и Россией – ред.) будут развиваться еще лучше. И это не просто желание руководства двух стран – чтобы отношения развивались хорошо – это желание наших двух народов", – отметил зампред сербского парламента.

По его словам, граждане России в Сербии беспрепятственно могут проголосовать на выборах. Однако не во всех странах права россиян соблюдаются. Так, например, на Украине правоохранители не пускают россиян в диппредставительства для голосования. Веролюб Арсич уверен, что это не идет на пользу двусторонним отношениям между Москвой и Киевом.

"Российские граждане могут голосовать в посольстве в Сербии, мы этому не препятствуем. И в этом отношении то, что происходит на Украине – мне кажется, в последнее время очень много сделано ошибок, которые усложняют двусторонние отношения между Россией и Украиной. Мы в Сербии считаем, что все разногласия надо решать путем диалога, а не односторонними шагами, которые только усложняют ситуацию. Такие односторонние шаги наносят большой вред и гражданам Украины, и гражданам России. И я бы хотел призвать украинских коллег, чтобы они изменили свое отношение ко всему этому", – заключил сербский политик.

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