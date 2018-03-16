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Военный эксперт: поставка Украине Javelin не поможет США

13:3616.03.2018
(обновлено: 13:37 16.03.2018)
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© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в ЭстонииАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
Поставка Киеву ракетных комплексов Javelin не поможет США решить свои задачи на Украине, пишет NI. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik рассказал о трех аспектах, связанных с желанием Вашингтона поставлять оружие Киеву.

Поставка летального оружия Киеву не поможет Вашингтону решить свои задачи на Украине, пишет бывший подполковник армии США, ныне военный аналитик Дэниел Дэвис в статье для журнала The National Interest

В релизе Управления военного сотрудничества Пентагона говорится, что продажа противотанковых ракетных комплексов Javelin отвечает интересам США, поскольку "укрепит безопасность Украины". Дэвис отмечает, что Киев не является союзником Вашингтона, поэтому неясно, стоит ли рисковать ухудшением отношений с Россией ради этой цели.

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
© Фото : U.S. Army / Charles Rosemond
Политолог о поставках Javelin: для провокации Киеву нужна команда
"Военный альянс обязывает нас жертвовать нашими людьми на благо союзников. Столь значительные жертвы возможны, если на кону ключевые национальные интересы Америки. Не менее важно, чтобы другая сторона была готова так же пожертвовать чем-то ради безопасности США. В этом случае нет ни того, ни другого. В выигрыше только Киев, а Америка безвозмездно берет на себя все риски", – рассуждает аналитик.

По мнению эксперта, поставки 210 ракет – их, по оценке Дэвиса, хватит на четыре-пять механизированных или пехотных батальонов – помогут Киеву решить локальные тактические задачи, но в стратегическом отношении этого недостаточно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя. 

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев согласен с мнением Дэниела Дэвиса.

"В целом поставка любого вида вооружений, тем более противотанковых комплексов, США на Украину – это не более чем политическое решение. И смысл заключается в том, чтобы, во-первых, продемонстрировать по-прежнему всемерную поддержку нынешнего киевского режима со стороны США. Во-вторых, создавать напряженность вокруг (самопровозглашенных) республик. И третье – продолжать политическое, военное и дипломатическое давление на Россию. Мнение о том, что поставка Javelin ни в коей мере и ни в чем не поможет армии Украины с точки зрения противодействия несуществующему агрессору, правильное вне всяких сомнений. Потому что гранатометы проблем не решают. С этим можно согласиться", – сказал Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik.

Несмотря на это, поставки Вашингтоном летального оружия Киеву, по словам военного эксперта, вопрос решенный.

"Ожидать, что эти поставки начнутся в срочном порядке, трудно, но то, что США готовы к этому, это – несомненно. Для Америки даже поставка одного пистолета – это выгодно. И для нас важно понимать главное: все, что делают сегодня США в мировой политике, в экономической, в военной политике, сводится только к одному. В октябре-ноябре промежуточные выборы в конгресс и сенат США, где Республиканская партия имеет преимущество в один-два голоса. И все, что делается сейчас, подчинено одному – сохранить это преимущество и таким образом обеспечивать проведение и реализацию интересов группы "политического бомонда" и экономических сил, которые за ними стоят", – заключил военный эксперт.

Солдаты Национальной гвардии Украины во время принятия присяги в Харькове
© AFP 2018 / Sergey Bobok
Javelin – только начало: США "насытят" Украину своим оружием
Госдеп ранее одобрил продажу Украине 37 противоракетных комплексов Javelin и 210 ракет к ним на сумму 47 млн долларов. Обучать украинских силовиков работе с комплексами будут американские специалисты.

Россия неоднократно выступала против поставок летального оружия Киеву, так как этот шаг лишь усугубит ситуацию в зоне конфликта.

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