Политолог: список "Миротворца" – это шизофрения, превратившаяся в фарс

Нардепа Украины Надежду Савченко внесли в базу данных "Миротворца" как "изменницу родины". Политолог Владимир Корнилов, который тоже фигурирует в этом списке, в эфире радио Sputnik выразил недовольство таким соседством.

Депутат Верховной рады, Герой Украины Надежда Савченко попала в базу данных украинского скандального сайта "Миротворец" как "пособница террористов и изменница родины".

Ей вменяется "подготовка террористических актов на территории Украины" и "подготовка государственного переворота", говорится на сайте.

Согласно сообщению, Савченко курировала проект террористического акта в Киеве, о чем с трибуны парламента сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Луценко в четверг заявил, что следствие имеет "неопровержимые доказательства" того, что Савченко готовила террористический акт в здании парламента. Он также внес в Раду представление о привлечении депутата к уголовной ответственности, а также о задержании и последующем аресте. Савченко, в свою очередь, отвергла обвинения и заявила, что у генпрокурора "поехала крыша".

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал в эфире радио Sputnik включение Савченко в список "Миротворца".

""Приговор" от "Миротворца" – это понятие условное. Да, это некий "черный список", в который заносят людей, неугодных украинской власти. При этом надо понимать, что по мере развития этой шизофрении в рядах украинской власти сайт превращался в фарсовую историю. Туда уже были занесены Юлия Тимошенко, Михаил Саакашвили. И я как фигурант этого списка с момента его создания хочу потребовать в конечном итоге исключить меня оттуда, поэтому все больше этот список, который изначально был списком достойных людей, разбавляют людьми такого уровня. Туда сейчас заносят почти всех критиков режима Порошенко. И чем дальше, тем в больший фарс превращается вся эта история вокруг "Миротворца"", – полагает Владимир Корнилов.

Надежда Савченко ранее была приговорена в России к 22 годам лишения свободы за соучастие в убийстве российских журналистов в Донбассе. Суд установил, что в 2014 году она корректировала артогонь по группе ополченцев самопровозглашенной ЛНР и российских журналистов. Весной 2016 года президент РФ помиловал Савченко, после чего она вернулась на Украину, где стала депутатом Верховной рады. Ей также было присвоено звание Героя Украины.

Сайт "Миротвоорец" известен скандальными публикациями, в которых публикует информацию о журналистах, ополченцах из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других гражданах, которых называет "изменниками родины".

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