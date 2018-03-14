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Эксперт предположил, чем обоснована готовность "Нафтогаза" к переговорам

20:1514.03.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской областиВентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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В "Газпроме" заявили о готовности "Нафтогаза" начать переговоры о расторжении контрактов. В эфире радио Sputnik эксперт Юрий Солозобов рассказал о том, что, по его мнению, побуждает украинскую сторону договариваться.

"Нафтогаз Украины" подтвердил, что готов к переговорам о расторжении контрактов, они начнутся в ближайшие дни, сообщил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Сегодня "Газпром" на свой запрос получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни", — сказал Медведев.

Во вторник, 13 марта, глава совета директоров газового холдинга Алексей Миллер заявил, что процесс выхода из соглашений может занять до двух лет.

По его словам, аннулирование контрактов позволит "Газпрому" избежать возможных штрафов за уменьшение объемов транзита. При этом он отметил, что руководство "Нафтогаза" уже объявило, что намерено взыскать с российской компании пени в 2018-2019 году.

В "Нафтогазе" сообщили, что планируют до конца марта обсудить с "Газпромом" разрыв контрактов и выполнение решения Стокгольмского арбитража.

"К концу месяца должна состояться "встреча на Эльбе" с нашей дорогой монополией. "Нафтогаз" проинформирует "Газпром" на встрече, что не согласен расторгнуть контракты", — говорится в сообщении на странице "Нафтогаза" в Facebook.

Руководитель Центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в газовом споре для украинской стороны важна экономическая подоплека.

"Нафтогаз" имеет решение Стокгольмского арбитража, но его еще нужно исполнить – найти какие-то активы, которых на Украине у "Газпрома" не очень много. А арест транзитного или буферного газа – это прямое нарушение договора. Поиски европейских активов "Газпрома", которыми угрожает украинская сторона, тоже выглядят малореалистичным вариантом. Поэтому надо сесть и договариваться. Мало иметь решение суда, надо еще исполнить это решение. Я думаю, что экономическая подоплека здесь очень важна для украинской стороны", — сказал Юрий Солозобов.

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