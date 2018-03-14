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Политолог: Киев еще не осознал последствий расторжения газовых контрактов

08:3414.03.2018
(обновлено: 10:21 14.03.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗдание компании Газпром на улице Наметкина в МосквеЗдание компании Газпром на улице Наметкина в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В "Газпроме" назвали сроки расторжения контрактов с "Нафтогазом". Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik объяснил, зачем нужно расторжение, если сроки контрактов заканчиваются уже в следующем году.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в ходе которой сообщил, что процесс расторжения контрактов между российской компанией и "Нафтогазом" Украины займет до двух лет.

"Процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года", – сказал Миллер в беседе с Медведевым.

В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017.
© РИА Новости / Максим Блинов
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Юрист: реализовать план по взысканию с "Газпрома" Киеву будет очень сложно
Он отметил, что разрыв контрактов позволит российской компании избежать возможных штрафов за уменьшение объемов транзита. При этом Миллер сообщил, что руководство "Нафтогаза" намерено взыскать с "Газпрома" пени в 2018-2019 году.

"В таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения", –  пояснил глава российской компании.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik отметил, что украинский рынок для России – слишком проблемный, чтобы ждать первоначальных сроков истечения контрактов.

"Постоянно были проблемы с кражей транзитного газа, с нерегулярной оплатой, судебными исками. Украина, похоже, добивается, чтобы "Газпром" поставлял газ практически даром, а еще лучше бы – приплачивал. Это несерьезный и недоговороспособный партнер, который считает, что Россия в лице "Газпрома" должна обеспечивать Украину и ничего не требовать взамен. "Газпром" старался не касаться политического контекста. Но как можно поставлять газ в страну, где тебя считают агрессором и врагом? Это театр абсурда. Если Украина живет, как она мечтает, в условиях войны с Россией, то какие тогда вообще претензии к России?" – удивляется Андрей Суздальцев.

По его мнению, в Киеве еще не осознали всех возможных последствий происходящего.

"У них удивительное восприятие России, которую можно поливать грязью, называть агрессором, но в их понимании Россия все равно никуда не денется, будет поставлять, обеспечивать. Поразительный потребительский подход. Они пока не осознали, начинают говорить, как будут жить без газа. Ведь когда отношения с Украиной по этим контрактам будут закончены, давление в трубе снизится, и газ будет поставляться только по потребностям Европы. Здесь срабатывает странная формула, что Украина – это центр Земли, они говорят о том, что "Россия теряет Украину". Они не понимают, что это Украина потеряла Россию", –  уверен Андрей Суздальцев.

Горящая газовая конфорка и денежные купюры Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: в ситуации с поставками газа Украина ведет себя по-хамски
В конце февраля Стокгольмский арбитраж завершил рассмотрение спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" в отношении контракта на транзит топлива и вынес вердикт, по которому российской компании необходимо выплатить более 4,6 млрд долларов за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставки, – ред.) "Газпрому" предстоит выплатить украинской компании 2,56 млрд долларов.

В "Газпроме" отметили, что вынесенный вердикт создал дисбаланс в пользу украинской стороны. В связи с этим российская компания намерена расторгнуть существующие контракты через Стокгольмский арбитраж. Комментируя решение суда, Миллер заявил, что арбитраж "руководствовался двойными стандартами" и принял асимметричное решение, что существенно нарушило баланс интересов сторон по контрактам.

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Rasa Ved
Киев не осознал последствий майдана с госпереворотом, АТО на собственной территории, самоубийственной русофобии, навязывания населению фашизма... Ему, видимо, не осознать и эти последствия.
09:20
14.03.2018
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Вик Ник
Какашки животных можно использовать в качестве топлива.И газ не нужен
09:20
14.03.2018
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denis_borisov_1977
А чего им переживать? Ну помёрзнут зиму следующую, если запад не поможет "безвозмездным" кредитом очередным на покупку газа по тройной цене...А если запад не поможет, то 100% поможет Россия. Это сейчас мы для них агрессор и враг№1, а завтра ...как знать. В очередной раз история повторится просто, а мы затянем пояса ещё туже.
09:19
14.03.2018
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aleksandr.tarasov.tr
А я об этом сказал когда только Миллер заявил о расторжении контрактов что Украина потеряла Россию!
09:09
14.03.2018
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