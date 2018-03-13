Мнение: воровство Украиной газа уже вошло в анналы истории

Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал о поставках газа в ЕС после ситуации с "Нафтогазом". В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева не исключила, что Украина пойдет на несанкционированный отбор газа.

Рисков для транзита газа в Европу в период расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза" не будет, если Украина не будет незаконно отбирать газ, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Транзиту газа в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет, если, конечно, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины"", – сказал Миллер.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу "Нафтогаза", в связи с чем российская компания с одной стороны обжалует их, а с другой – намерена расторгнуть сами контракты через этот же суд.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала мнение, что несанкционированный отбор газа со стороны Украины исключать нельзя.

"Воровство Украиной газа уже вошло, как говорится, в анналы истории. Та власть, которая сейчас действует на остатках прежнего государства, как мне кажется, совершенно не адекватна и не договороспособна. По моему мнению, не стоит осуществлять транзит через эту территорию, какая бы риторика ни использовалась и какие бы заявления ни делались. Просто это нецелесообразно – ни политически, ни экономически. Естественно, как все крупные экономические темы, эта тема не может быть избавлена от политики. По сути, идет игра за влияние на Украину. Но, учитывая, что речь идет о больших суммах, мне не кажется, что Россия сможет настолько сильно влиять на Украину, чтобы та не производила отбор газа", – сказала Наталья Макеева.

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