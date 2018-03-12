Мнение: "Северный поток-2" будет построен, несмотря на истерику недовольных

Пять стран Европы выступили против "Северного потока - 2". В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Правосудов отметил, что Литва, Латвия, Польша, Украина и Молдавия – это страны, которые традиционно протестуют против российского проекта.

Главы прибалтийских парламентов выступили против "Северного потока — 2" и потребовали от европейских государств "активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС". Как уточняет "Польское радио", это обращение также подписали Украина и Молдавия.

Протестующие назвали "Северный поток — 2" "политическим инструментом, который направлен на выработку зависимости Евросоюза от российского газа".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что Литва, Латвия, Польша, Украина и Молдавия – это страны, которые традиционно протестуют против российского проекта. Однако он все равно будет реализован, уверен эксперт.

"Сначала они протестовали против "Северного потока", но на их позицию никто внимания не обратил, поскольку они не принимают участия в реализации этого проекта: газ к ним не поступает по "Северному потоку" и по "Северному потоку — 2" поступать не будет. Поэтому они все время заявляют о своем недовольстве, считают, что они чем-то обижены. Но к ним никто не прислушивается, и проект реализуется без них. В настоящий момент Европейская комиссия не имеет никакого отношения к "Северному потоку – 2", все контракты и соглашения подписываются напрямую с теми странами, которые принимают участие в реализации этого проекта: это Германия, Австрия, другие страны. Кроме того, заметьте, даже недовольные проектом страны продолжают покупать российский газ. А все остальные покупают его безо всяких истерик и прочей ерунды. Поэтому, естественно, проект будет реализован. Просто потому, что Европе это выгодно", — сказал Сергей Правосудов.

Оператором "Северного потока-2" выступает швейцарская компания Nord Stream 2 AG. Общая стоимость проекта — 9,5 млрд евро. Единственным акционером является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%.

Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщал, что компания рассчитывает получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.

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